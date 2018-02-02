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Москва, 02.02.2018

Киев пригрозил Европе расколом

«Expert Online» 2018

Европу ждет раскол в случае даже частичной отмены антироссийских санкций, сообщил в интервью немецкому изданию Rheinische Post министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Санкции должны продолжаться. Нельзя отрицать их эффект», сообщил Климкин в интервью, добавив, что  даже частичное снятие санкций и то «в случае исполнения Москвой всех все условий Минского соглашения», будет «воспринято Кремлем как слабость Запада и приведет к расколу Европы».

Ранее премьер-министры двух восточных федеральных земель Германия выступали за частичное снятие экономических санкций, введенных против России. Вчера федеральное правительство Германии отклонило это предложение, отметив, что, «санкции ЕС против России сохранятся до тех пор, пока не будут выполнены все условия для их прекращения». 

Неудачный эксперимент «Украина»

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