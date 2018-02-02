Крым с трудом справляется с наплывом иностранцев

Крым после введения санкций стал пользоваться огромной популярностью среди иностранцев, сообщил председатель парламента Крыма Владимир Константинов.

«Только в прошлом году у нас побывали представители 60 стран», - приводит РИА Новости слова Константинова, который сообщает, что «когда Крым не был под санкциями, к нам столько не ездили».

При этом, аэропорт Симферополя загружен максимально, принимая каждый день 220 рейсов. Это в условия потери аэропортом статуса «международный» из-за санкций.

«Это просто фантастика, такого даже при СССР не было», - говорит глава крымской Думы.

Ранее сообщалось, что доходы в бюджет Крыма выросли за прошлый год на 25% по сравнению с 2016 годом.

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