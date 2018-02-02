LADA вошли в топ-100 самых продаваемых автомобилей в Европе

Lada Granta с лучшими показателями из российских автомобилей заняла 55-ую строчку рейтинга 100 лучших по продажам в Европе. За год было продано 96,9 тысяч этих российских автомобилей. Позицией выше, чем Lada Granta оказались Toyota CH-R и Hyundai i10.

Чуть скромнее результат у Lada Vesta, которая расположилась на 70-й строчке рейтинга самых продаваемых в Европе. За год было реализовано 79,5 тыс. автомобилей этой модели в Европе. По соседству с Lada Vesta расположились Mazda CX-5 и Renault Twingo, которые заняли 69-ю и 71-ю позиции рейтинга соответственно.

Рейтинг самых популярных внедорожников в России