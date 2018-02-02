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Москва, 03.02.2018

На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина

«Expert Online» 2018

В селе Басмановское Свердловской области сгорел дом, ранее принадлежавший семье первого президента России Бориса Ельцина

Инцидент произошёл ещё 26 января, однако информация об этом появилась только сейчас, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, сгоревший дом на 90%, пинадлежал деду бывшего российского лидера. Сам Ельцин родился в том же селе, но в другом доме. А здесь жили какое-то время его родители. Сам будущий глава РФ бывал в этом доме в детстве.

Также отмечается, что в селе Басмановское было два дома, принадлежащих семье Ельцина. Один из них – дом деда, который сейчас сгорел, а второй – дом родителей, который не сохранился.

В настоящее время семья Ельцина к сгоревшему дому никакого отношения не имеет, у него другие хозяева.

Борис Николаевич Ельцин родился 1 февраля 1931 в Буткинском районе, Уральской области. Советский и российский партийный государственный и политический деятель. Первый Президент РФ. Вошёл в историю как первый всенародно избранный глава России.

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