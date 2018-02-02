Набиуллина рассказала о «трех крупных решениях» по очищению банков

По словам главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, большая часть пути по очищению банковского сектора была пройдена после принятия регулятором в 2017 году «трех крупных решений», передает Интерфакс.

Об этом она рассказала в ходе традиционной встречи руководства ЦБ РФ с представителями крупных банков, организованной ассоциацией банков России.

В прошлом году Центробанк «был вынужден отозвать лицензии более чем у 50 банков», что в два раза меньше, чем в 2016 и 2015 годах.

Набиуллина сообщила, что «сотрудникам Банка России пришлось принять при этом три крупных решения», с учетом которых можно с уверенностью заявлять, что пройдена «большая часть пути по очищению российского банковского сектора от откровенно нежизнеспособных игроков».

Глава ЦБ РФ также заявила, что конкуренция за клиента между здоровыми банками «с "пылесосами" и другими откровенно мошенническими организациями, остается в прошлом», не исключив при этом возможности недобросовестной конкуренции в банковском секторе.

Отмечается, что есть случаи, когда «банки переманивают клиентов друг у друга, иногда пользуясь временными сложностями, иногда создавая информационную видимость таких сложностей».