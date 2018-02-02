Как поехать на Олимпиаду

Ситуацию в околоолимпийском скандале можно радикально изменить в нашу пользу, но действовать надо быстро и решительно

Да, посмотреть, как МОК и WADA со всякими их комиссиями получили грязной тряпкой по физиономиям, как несколько десятков наших ребят очищены от испортившей им жизнь клеветы, было очень приятно, но так уж радоваться пока решительно нечему. Победу российская сторона одержала локальную, да и та может ещё обернуться для нас к худу — особенно если спортивные и иные чиновники будут вести себя по-прежнему.

Околоолимпийский скандал состоит из двух принципиально разных дел. Одно из них — именно о нём больше всего кричат наши медиа, именно в нём случилась нечаянная радость в Лозанне — это дело о наших спортсменах, о конкретных людях, так или иначе дисквалифицированных, не допущенных к Играм и т. д. И совсем другое дело, о котором если и упоминают у нас, то как-то вскользь, между прочим, — приостановление членства Олимпийского комитета России в МОК, случившееся 5 декабря и никем до сих пор не оспоренное. Эти дела базируются на работе и решениях разных комиссий МОК и очень мало связаны между собой формально — хотя безусловно являются частями единой антирусской кампании, да и эмоционально близки до неразличимости. Но эмоции эмоциями, а головой-то надо понимать: и запрет нашего флага в Пхёнчхане, и серые костюмы «спортсменов из России», и личные беды многих отлучённых от большого спорта — всё это прямые следствия не первого, а второго дела! Россия сегодня не входит в мировое олимпийское движение — вот в чём суть проблемы. Для МОК официально не существует никакой России, что он и демонстрирует всеми возможными способами.

Вот хоть с оправданными нашими. Для главы МОК Баха и прочих шмидов да освальдов решение CAS, конечно, тяжелейший удар, очень способный похоронить их карьеры, — странно считать, что они не будут сопротивляться. Наши чиновники вперебой выражают надежды, что оправданных «успеют» пригласить в Пхёнчхан, то есть что МОК сам себе спешно нанесёт вторую пощёчину. А по мне, куда вероятнее, что МОК нанесёт очередную пощёчину нам — по известному способу гася скандал встречным скандалом. И такой вариант Бахом, конечно, рассматривается. Комментируя новость из Лозанны, неназванный сотрудник МОК сразу же сказал, что «более простым решением в сложившейся ситуации мог быть полный недопуск сборной России до соревнований в Корее». Ещё раз: МОК имеет на это полное право, потому что Россия с начала декабря не член МОК! А вот почему Россия с этим не борется и даже об этом не говорит — загадка.

Я разгадки не знаю. Глава ОКР Жуков, выступая 8 декабря в Госдуме, нервно доказывал, что это «наши политические противники» хотят вынудить нас бойкотировать олимпийское движение, но о том, что нас из этого движения уже выставили, упомянул лишь раз, да и то в одном предложении с допуском отдельных спортсменов. Понятно, что, скажи он о главной сути решения МОК более внятно, его могли спросить: а как ты это допустил? Не как Родченков наклеветал, не как Шмид неправо насудил, а как ты, член МОК, безропотно дал Россию из МОК выкинуть? Понятно, что он этого вопроса боялся. Но за два месяца с тех пор можно же было как-то справиться со своим страхом…

На самом же деле следовало уже с 6 декабря — и даже раньше, как только стал известен проект будущего решения Исполкома МОК — как можно громче протестовать именно против первого пункта, против приостановления членства ОКР. Прошедшее время бездарно потеряно; аккумулирование исков отдельных потерпевших спортсменов, хотя и полезное с частных точек зрения, вгладь бесполезно для решения ключевой проблемы: частные лица не могут быть надлежащим истцом для спора об изгнании ОКР. Для совершения разумных шагов остались — если иметь в виду участие России в ОИ-2018 — считанные часы, но даже и в Пхёнчхане положение ещё можно спасти, а уж всю ситуацию в войне МОК и WADA с Россией развернуть на сто восемьдесят градусов и можно, и должно.

Для этого нужно немедленно, в нынешний же понедельник, 5 февраля, подать по подведомственности исковое заявление об отмене пункта 1 декабрьского решения — о приостановлении членства ОКР в МОК. И подать вместе с заявлением ходатайство об обеспечительных мерах: о приостановке действия спорного пункта до принятия решения по иску. Подчеркнём, что с правовой точки зрения такое обеспечение — мера абсолютно оправданная и стандартная. Отказ суда в ходатайстве, равно как и затягивание вопроса с обеспечением означали бы, что судьи перенимают на себя всю ответственность за запрет на участие России в Олимпиаде. Поскольку, как мы только что видели в Лозанне, судейские пока что заметно больше чиновников берегут свою репутацию, в мерах по обеспечению нам едва ли откажут. Ну а удовлетворение нашего ходатайства разом поменяет всё. Россия вновь получит все без исключения права на участие в Играх — в частности, все свои квоты по видам спорта мы сможем заполнять явочным порядком, не спрашиваясь ни у Баха, ни у Родченкова — вообще ни у кого. Как нормальные взрослые люди. Если же таких срочных шагов не предпринять, то как бы лозаннская радость не перешла в сугубую печаль: Федеральный суд Швейцарии вполне может по процедурным основаниям встать на сторону МОК, и оправдание наших ребят растает как мираж.

Не могу не повторить: дело не в спорте — сразу в двух отношениях. Во-первых, атака идёт по сути своей политическая, не на Олимпийский комитет России, а на саму Россию, на её репутацию, на её место в мире. Во-вторых же, что гораздо печальнее, так же трусливо и неумело, как наши чиновники отбиваются от атаки в области спорта, они обороняются и в других, жизненно важных сферах. Скажем, наше поведение с санкциями в точности повторяет обсуждаемую историю. Тут мы тоже больше всего говорим о (сравнительно) второстепенных персональных санкциях — и пальцем о палец не ударяем для противостояния санкциям секторальным через специально для таких дел придуманный механизм, арбитраж ВТО. Весной 2016 года министр экономразвития Улюкаев вальяжно говорил главе ВТО: «Мы активизировать работу по подаче исков не собираемся». Прошло два года, министр сменился, но подавать иск в ВТО мы так и не собираемся. Зачем мы вступали в эту контору? А чёрт нас знает.