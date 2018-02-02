От незаконного вывода капитала ничего не осталось

По данным ЦБ РФ, объем незаконного вывода средств за рубеж из РФ в 2017 году сократился до 78 млрд рублей, что представляет собой снижение показателя в 2,4 раза. Такие данные озвучил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин на встрече банкиров с руководством ЦБ в подмосковном пансионате «Бор». По его же оценке, обналичивание незаконных средств в банковском секторе РФ по итогам прошлого года сократилось в 1,6 раза, до 324 млрд рублей.

«И в целом за пять лет незаконный вывод снижен в 20 раз, обналичивание — более чем в 3,5 раза», - сообщил Дмитрий Скобелкин. «Могу сказать о том, что, по нашей оценке, кредитные организации в целом обеспечивают надлежащий уровень эффективности внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ», - добавил он.

По мнению общественного омбудсмена по правам предпринимателей Александр Хуруджи, резко выросли риски арестов и конфискаций выведенных из России средств властями западных стран. Пусть и под надуманными предлогами. Вообще же снижение объемов незаконного вывода средств и обналичивания было достигнуто благодаря целому ряду мер, указывает юрист департамента отраслевого развития АО «НЭО Центр» Александр Киреев. Одну из ключевых ролей сыграл Банк России, который на протяжении последних лет существенно усилил контроль над банковским сектором и операциями, совершаемыми участниками рынка в интересах нерезидентов.

Активизация ЦБ и его е взаимодействите со следственными органами усложнила жизнь организаторам сложных финансовых схем, о которых еще несколько назад никто даже не слышал. С участием одного из крупнейших европейских банков, при посредничестве его «дочек» в России, США и Британии и с использованием так называемых «зеркальных сделок» было выведено из экономики РФ только за период с 2011 по 2015 год более 10 млрд долларов, что недавно вскрылось, рассказывает юрист. Достоянием общественности стала и получившая название «молдавской» схема отмывания и вывода средств с участием как минимум 20 российских кредитных организаций. За несколько лет они вывели из страны более 20 млрд долларов.

Второй момент — это постоянная доработка федерального законодательства, продолдает Александр Киреев. В этом ключе стоит особо отметить внесение изменений в 173-ФЗ «О валютном контроле» и 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов», благодаря чему на сегодняшний момент российское законодательство в сфере борьбы со схемами отмывания и вывода средств является одним из самых совершенных в мире. Несмотря на то, что пресловутый 115-ФЗ и сегодня является объектом критики со стороны бизнеса в связи со злоупотреблением банками правом блокировать счета при наличии подозрений относительно законности трансакций, в целом именно этот закон обеспечивает львиную долю успеха в борьбе с отмыванием средств.

Наконец, добавляет юрист, раскрытие большинства схем вывода средств было бы невозможно без активного сотрудничества на международном уровне. Стоит напомнить, что Россия подписала Многостороннее соглашение компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах (Multilateral Competent Authority Agreement или MCAA). Автоматический обмен налоговой информацией и информацией о сделках в перспективе может в разы повысить число раскрываемых международных схем с участием кредитных и финансовых организаций большинства стран с развитой и развивающейся экономикой. Более того, Россия является участницей ФАТФ, международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, что в последние годы активно стимулировало развитие российского законодательства и его стандартизации в соответствии с мировой практикой.

Так что, повторяет Александр Киреев, результативность борьбы с незаконным выводом средств и их отмыванием является плодом колоссальной работы, которую проделывают ЦБ и органы исполнительной власти, результат постоянного совершенствования и актуализации федерального законодательства, а также активного международного сотрудничества. С учетом появления новых механизмов обмена данными, которые заработают уже в этом году, скорее всего, полагает юрист, результативность борьбы повысится многократно.