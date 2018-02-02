Ответ на вопрос: «почему доллар так сильно ослабел?»

Американцы побеждают европейцев в войне. Речь идет не о торговой войне, которой еще только угрожает президент Трамп, а о войне валютной, которую Новый Свет уже как минимум год тайно ведет против Старого Света, считают аналитики крупной американской инвестиционной компании PIMCO

Главная причина слабого доллара, считают многие специалисты, заключается не столько в том, что слабая валюта благоприятно влияет на экспорт, а сколько в желании отбросить Европу, которая несмотря на союзнические отношения в политике является для Америки опасным конкурентом.

Экономика Европы растет. Причем, активно восстанавливаются и экономики стран, которые последние годы сильно «тормозили» - Франции и Италии. Казалось бы, поводов для хорошего настроения достаточно, но среди инвесторов нарастает тревога за евро, пишут аналитики PIMCO. Финансисты и экономисты в Старом Свете не без оснований опасаются, что слабый доллар сделает евро слишком сильным со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями как для европейских компаний, так и для развития европейской экономики.

Сейчас все задаются вопросом: почему доллар так сильно ослабел и как долго еще будет продолжаться ослабление американской валюты? В Европе к этим вопросам добавляется вопрос: какие последствия будет иметь для Старого Света сильный евро?

В 2017 году доллар подешевел по отношению к другим главным валютам примерно на 10%. Слова министра финансов США Стивена Мнучина в Давосе о том, что слабый доллар полезен для Америки в краткосрочной перспективе, подтвердили, что администрация Белого дома ведет то, что она сама же называет «холодная валютная война». Причин для радости у американцев больше, чем у европейцев: в этой войне инициатива и перевес явно на их стороне.

Холодные войны чаще всего ведутся не открыто, а тайком, при помощи заявлений и скрытых действий. Со словами все ясно: Дональд Трамп за ними в карман не лезет. Что же касается скрытых действий, то в последнее время, например, четко просматривается комбинация действий: финансовая экспансия в неправильное время экономического цикла, финансируемая главным образом за счет дополнительного госдолга; и странное поведение Федеральной Резервной Системы (ФРС), которая явно не хочет отвечать ужесточением монетарной политики свыше того, что уже запланировано. Эти действия посылают рынкам завуалированный, но четкий сигнал: главная задача американской политики – слабый доллар. Рынки этот сигнал хорошо понимают и делают выводы.

Америка выигрывает в этой холодной войне благодаря асимметрии баланса сил. Президент Трамп энергично размахивает здоровенной дубинкой протекционизма. Европа и Япония, по крайней мере, пока уступают. Они никак не реагируют на финансовые действия США в отношении валюты. Напротив, ЕЦБ и японский центробанк - Bank of Japan замедлили темпы покупок облигаций, а глава ЕЦБ Марио Драги даже намекнул, что в этом году большие закупки гособлигаций вообще могут закончиться.

Что касается продолжительности холодной валютной войны, то доллар может оставаться слабым некоторое время. Торговый дефицит США в прошлом году вырос. Фискальная экспансия в этом году, вероятно, увеличит импорт. Это значит, что администрация Трампа и в 2018 году будет продолжать стремиться к слабому доллару. Вводя 22 января тарифы на импорт стиральных машин и солнечных панелей, Дональд Трамп продемонстрировал, что его слова об использовании протекционизма в качестве оружия не пустая угроза.

Ответ на политику ослабления доллара со стороны Европы или Японии, скорее всего, будет оставаться минимальным. Президент ЕЦБ Марио Драги выразил определенную озабоченность относительно «волатильности валют» и «использования выражений» на пресс-конференции 25 января, но, по мнению специалистов, представляется маловероятным, что главный европейский банк неожиданно начнет энергично отвечать на действия Вашингтона.

Дальнейшее усиление евро по отношению к доллару повышает риски для прибылей европейских корпораций, роста экономики и возможностей ЕЦБ приблизиться к заветной цели по инфляции – 2%. Сильный евро наверняка отрицательно скажется на росте европейской экономики. С другой стороны, он может спровоцировать перемены в политике, которые исправят остающиеся в Старом Свете структурные и институциональные недостатки.

Можно предположить, считают в PIMCO, что после создания коалиционного правительства в Германии, то есть в марте-апреле, дискуссии об образовании банковского союза и дальнейших шагов на пути к усилению финансовой интеграции членов ЕС станут более интенсивными.

Предложения Эммануэля Макрона об углублении интеграции были встречены на удивление положительно коалиционными немецкими партиями: SPD, CDU и CSU. Конечно, речь идет о положительной реакции на предложение в целом. Что же касается деталей, то споры по ним наверняка будут продолжаться еще долго.

Залогом того, что поиски компромиссов в Европе увенчаются успехом, могут служить тревоги в отношении сильного евро и угроз, которые он несет для экономики Евросоюза. Да, на данном этапе очевидный перевес в холодной валютной войне на стороне американцев, но если Европа ответит на наступление доллара правильно, а время и возможности для этого еще есть, тот этот перевес вполне может исчезнуть и нынешняя валютная война между США и Европой станет очередной войной без победителя.

Курс доллара спутал карты прогнозистам