Песков извинился перед ЦИК

Дмитрий Песков – глава пресс-службы действующего главы государства – принёс извинения за высказывание, ставшее поводом для замечания, сделанного ему главой ЦИК Эллой Памфиловой.

По словам Пескова, когда идёт избирательная кампания, неважно, что считает важно он, важно то, как это воспринимает ЦИК, который является ведущим органом по организации выборов.

Он также подчеркнул, принимает к сведению замечание Памфиловой и приносит свои извинения за высказывания, которые могли трактоваться как агитационные, передаёт агентство «Интерфакс».

При этом он пообещал, что в дальнейшем будет более аккуратным, чтобы не давать повода для таких замечаний.

Однако он подчеркнул, что это не относится к деятельности Путина как действующего президента.

Ранее сообщалось, что 2 февраля глава ЦИК Элла Памфилова сделала замечание пресс-секретарю главы государства Дмитрию Пескову, напомнив ему о недопустимости использования служебного положения для агитации за одного из кандидатов в президенты РФ.

При этом она не конкретизировала, о каком именно высказывании идёт речь.