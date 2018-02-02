Польский «удар в спину» Украине

Украинское руководство возмутилось принятыми польским сеймом изменениями в закон об Институте национальной памяти, который, в частности, вводит уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии. Если здесь польская сторона вполне, что называется, в своем праве, то другое положение нового закона не столь однозначное и вызвало громкий международный резонанс.

Глубокую обеспокоенность» принятым поляками законом выразил президент Украины Петр Порошенко. «Ударом в спину» назвали запрет пропаганды бандеровской идеологии сопредседатели депутатской группы по межпарламентским связям с Польшей Оксана Юринец и Николай Княжицкий. Дескать, вместо того, чтоб вместе противостоять России поляки льют воду на мельницу Кремля, который только и мечтает, чтобы Польша с Украиной поругались. В том же духе освещали закон многие украинские СМИ. Однако у поляков на этот счет явно имеется свое мнение.

Ссоры не будет

Можно предположить, что дальше призывов к своему западному соседу и гипотетическому антироссийскому союзнику «одуматься» официальный Киев не пойдет: поругаться всерьез с Польшей было бы совсем безумием. Эта страна дает работу огромному числу украинских гастарбайтеров. Польская поддержка очень понадобится Киеву, если встанет вопрос о пересмотре безвизового режима с ЕС (а вероятность этого существует). Наконец, экономические связи с этой страной у Украины крепки как никогда.

А польские власти (точнее, правящую партию «Право и справедливость») возмущение Киева, похоже, заботит меньше всего. Пресловутый закон явно имеет предвыборный характер. Он призван мобилизовать электорат партии перед предстоящими в этом году муниципальными выборами и выборами в парламент в году следующем. Абсолютно из той же предвыборной серии, хотя на это раз безо всяких оснований – вновь появившиеся обвинения в адрес России в причастности к гибели самолета президента Леха Качиньского, разбившегося под Смоленском в 2010 году. Поэтому ради Украины оставлять своего избирателя без любимой темы (давнего внешнего заговора против страны) «Право и справедливость» не станет.

Международная реакция

Куда большее беспокойство в Польше вызывает реакция на принятый закон со стороны Израиля и его союзника США. Она оказалась прогнозируемо негативной. Новым законом вводятся санкции еще и за попытки обвинить поляков в Холокосте: для тех, кто норовит назвать ненароком немецкие лагеря на территории Польши польскими (такой ошибкой порой грешат некоторые иностранные политики) или вспоминать еврейский погром в городке Едвабне в июле 1941 года, устроенный, как теперь установлено, не немцами, а поляками.

Для Польши, которая при Дональде Трампе сделала серьезную заявку на возвращение утерянного при Бараке Обаме статуса главного союзника США в Восточной Европе, ссора с Вашингтоном, да еще на ровном месте, была бы весьма некстати. Однако президент Анджей Дуда, очень осторожно комментирующий закон, принятый голосами его партии, не без оснований надеется, что понимание с американцами все-таки найдет. Он пообещал «тщательно изучить» принятый документ и призвал «не руководствоваться эмоциями» при его оценке. Все это похоже на намек, что закон могут и подкорректировать – в части, касающейся Холокоста. Но отказываться от санкций за бандеровскую идеологию в Польше, похоже, не собираются.