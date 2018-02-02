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Москва, 03.02.2018

РФ и Ирак обсудили сотрудничество в электроэнергетических проектах

«Expert Online» 2018

Кирилл Молодцов – заместитель главы Минэнерго РФ – обсудил сотрудничество в двусторонних проектах в области электроэнергетики со своим иракским коллегой Адилом Кадимом.

В ходе переговорах, в которых участвовали представители электроэнергетических компаний двух стран, обсуждались перспективы реализации двусторонних проектов сотрудничества в области электроэнергетики.

Ранее сообщалось, что власти Ирана видят возможность активной роли российских компаний в плане инвестирования в восстановление страны после войны с боевиками «Исламского государства» (организация признана российским судом террористической, её деятельность в нашей стране запрещена).

По словам официального представителя правительства Ирака Саад аль-Хадиси, все российские компании в сфере энергетики, транспорта, электроэнергии, промышленности, жилья, водных ресурсов могли бы принять участие в конференции спонсоров Ирака, которая должна состояться 12-14 февраля в Кувейте. 

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