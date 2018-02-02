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Москва, 02.02.2018

«Триумф» и «Панцирь» сделают небо России недоступным для самолетов НАТО

«Expert Online» 2018

Тандем зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф» и ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» закроет небо России для самолетов НАТО, сообщает «Звезда» со ссылкой на издание The Jamestown Foundation,  которое ранее признало «Панцирь-С1» «идеальным оружием против массированных налетов вражеских беспилотников».

Оба вида современного российского вооружения, мощные каждый по себе, не оставляют противнику шансов для проникновения в воздушное пространство России, сообщает издание.

Либо подобные  попытки будут иметь «драматический эффект». Отмечается, что  в последнее время возможности «Панцирь-С1» были существенно расширены, а именно ЗРПК был снабжен новейшей малогабаритной ракетой, предназначенной для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Драматизм в ситуацию, по мнению The Jamestown Foundation, добавляет отсутствие подобных комплексов у армии США. Подобный пробел в вооружении произошел из-за  уверенности американских военных в непобедимости «своих военно-воздушных сил, а с серьезными противниками в небе, они давно не встречались».

Все идет к войне

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