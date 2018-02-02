Состоялся брифинг председателя Организационного комитета Российского инвестиционного форума Дмитрия Козака

1 февраля 2018 года в пресс-центре Правительства Российской Федерации состоялся брифинг председателя Организационного комитета Российского инвестиционного форума 2018 года, заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Козака.

В ходе брифинга председатель Оргкомитета огласил основные темы деловой программы мероприятия, а также количество и состав участников Форума.

Российский инвестиционный форум пройдет с 15 по 16 февраля на площадке Главного медиацентра Олимпийского парка. Ключевая тема Форума — «Формируя образ будущего».

Программа Российского инвестиционного форума представлена тремя тематическими блоками:

- Блок «Новая региональная политика: совершенствуя управление» будет посвящен вопросам совершенствования системы государственного управления.

- Блок «Бизнес в регионах. Придать новый импульс» коснется вопросов стимулирования регионального предпринимательства.

- Блок «Улучшая качество жизни» затронет темы здравоохранения, экологии, цифрового образования и инновационного развития городов.

15 февраля состоится пленарное заседание «Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее», в котором примет участие Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Также Дмитрий Медведев традиционно проведет встречу с представителями деловых кругов на тему «Развитие несырьевого экспорта: задачи и инструменты» и примет участие в работе одного из круглых столов.

16 февраля состоится встреча Председателя Правительства с руководителями субъектов Российской Федерации.

Также в рамках деловой программы Форума пройдет сессия «Существует ли новый инструмент повышения инвестиционной привлекательности регионов?», которая будет посвящена продвижению регионов на международном уровне и привлечению международных событий в субъекты РФ. Данное направление может стать важнейшим фактором привлечения инвестиций в региональное развитие.

В преддверии Форума, 14 февраля состоится День молодежного предпринимательства. Деловые сессии мероприятия будут посвящены участию молодых предпринимателей в экономическом развитии страны.

В дни Форума будет работать Лаборатория НКО — площадка, предоставленная Фондом «Росконгресс», где благотворительные фонды и некоммерческие организации смогут провести презентации своих программ, мероприятия и лекции, направленные на развитие сектора социальных проектов.

На площадке Форума будет работать выставка инвестиционных проектов из 41 региона РФ.

Официальным автомобилем Форума в Сочи выступит Hyundai Genesis.

По данным организаторов Форума, по состоянию на 1 февраля участие в Форуме подтвердили более 2000 представителей бизнеса, руководители федеральных органов исполнительной власти (15 министров и 10 руководителей федеральных служб), 77 глав субъектов РФ, члены Государственной Думы (20 участников) и Совета Федерации (7 участников).

В работе Форума примут участие представители российского делового сообщества, на данный момент подтвердили свое участие 718 руководителей крупных российских компаний.

Также участие в Форуме подтвердили 163 представителя иностранных компаний из таких стран, как Австрия, Великобритания, Испания, Италия, США, Канада, Франция, Турция, Япония и др.

На уровне глав представительств участвуют компании: MasterCard, METRO Cash and Carry, Siemens, IKEA, VimpelCom, McKinsey & Company. На уровне глав компаний участие подтвердили: McDonald’s, Renault Russia, Mercedes-Benz.

Фонд «Росконгресс» — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

Фонд «Росконгресс» учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

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