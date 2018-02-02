Панфилова сделала Пескову замечание за агитацию

Глава ЦИК Элла Памфилова напомнила пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову о недопустимости агитации за одного из кандидатов на пост президента РФ, сообщает РИА Новости.

«29 января было опубликовано высказывание пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова с оценкой одного из кандидатов в президенты… Там были очевидные признаки агитации», — сообщила Памфилова в ходе заседания центральной избирательной комиссии.

При этом Панфилова не конкретизировала, о каком именно высказывании идет речь. СМИ предположили, что возможно подобную реакцию вызвал комментарий Пескова об акции Алексея Навального. Тогда представитель Кремля назвал действующего президента России Владимира Путина «абсолютным лидером общественного мнения, лидером политического Олимпа».

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