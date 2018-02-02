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Москва, 03.02.2018

Украина пригрозила «принять меры» против немецких компаний, которые работают в Крыму

«Expert Online» 2018

Киев заявил, что примет жесткие меры в отношении компаний Германии, которые вопреки санкциям продолжают работать в Крыму, пишет Rheinische Post.

«У нас в распоряжении есть широкий выбор правовых механизмов, которыми мы можем оперировать. В настоящее время мы находимся в процессе поиска взвешенного решения», — прокомментировал изданию глава МИД Павел Климкин.

Какие именно «правовые механизмы» собрался задействовать Киев, Климкин не сообщил, сославшись на конфиденциальность.

Ранее Климкин заявлял, что позиция компаний Volkswagen и Adidas о причислении Крыма к территории России, может иметь для них  самые серьезные последствия.

Глава МИД сообщил, что «достанет» коммерсантов, не соблюдающих санкции, «не только политическими, но и юридическими методами».

«На карандаш» власти Украины взяли компании: Nissan, Toyota, Peugeot, Mitsubishi, Kia Motors, Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi, Skoda, Isuzu, Bayerische Motoren Werke AG (BMW), Renault, Lexus.

Эти концерны через дилерские центры в Крыму предоставляют крымчанам «полный набор услуг и гарантийных работ».

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