В ЦРУ объяснили встречи с коллегами из ФСБ

Директор американского Центрального разведывательного управления Майк Помпео объяснил, зачем он встречался с коллегами из ФСБ, пишет National Post.

Глава ЦРУ отметил, что подобные встречи проходят в целях безопасности граждан США и проходят строго в рамках закона.

«Мы периодически встречаемся с нашими партнерами из российской разведки по тем же причинам, по которым это делали наши предшественники,— для обеспечения безопасности граждан США»,— опубликовал в своем Твиттере Помпео письмо к лидеру демократов Чарльзу Шумеру.

Основные темы обсуждения в ходе подобных встреч, по его словам, борьба с терроризмом, авиабезопасность, поимка боевиков.

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне с визитом побывали руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также глава ФСБ Александр Бортников.

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