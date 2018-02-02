В Якутии добыли два редких по величине алмаза

Компания по добыче драгоценных камней «Алроса» сообщила о находке в январе этого года двух редких алмазов на своих месторождениях. Алмазы обнаружены на трубке «Юбилейная» Айхальского горно-обогатительного комбината.

«Компания «Алроса» добыла два крупных алмаза ювелирного качества массой 97,92 карата и 85,62 карата», — говорится в сообщении на сайте компании.

Оба камня прозрачные с небольшими вкраплениями, имеют форму октаэдра. Их размер равен 26 х 17 х 21 миллиметров и 27,89 х 27,20 х 27,14 миллиметров соответственно.

Отмечается, что подобные алмазы «массой более 50 карат встречаются крайне редко» и предназначены для аукционных продаж.

Алмазы русского Севера