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Москва, 02.02.2018

В Якутии добыли два редких по величине алмаза

«Expert Online» 2018

Компания по добыче драгоценных камней «Алроса» сообщила о  находке в январе этого года двух редких алмазов на своих месторождениях. Алмазы обнаружены на трубке «Юбилейная» Айхальского горно-обогатительного комбината.

«Компания «Алроса» добыла два крупных алмаза ювелирного качества массой 97,92 карата и 85,62 карата», — говорится в сообщении на сайте компании.

Оба камня прозрачные с небольшими вкраплениями, имеют форму октаэдра. Их размер равен 26 х 17 х 21 миллиметров и 27,89 х 27,20 х 27,14 миллиметров соответственно.

Отмечается, что подобные алмазы «массой более 50 карат встречаются крайне редко» и предназначены для аукционных продаж.

Алмазы русского Севера

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