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Москва, 02.02.2018

Виктор Зубков продал все акции «Газпрома»

«Expert Online» 2018

Виктор Зубков продал все принадлежавшие ему последние полгода акции компании «Газпром», пишут «Ведомости».

Сообщается, что инсайдер сократил свой пакет, который был приобретен Зубковым 8-9 июня 2017 года, с 0,0007611037% до 0% 25 января.

Тогда покупка пакета обошлась бывшему премьеру в 21,5 млн руб. От январской продажи Зубков выручил 27 млн рублей, зафиксировав разницу в цене пакета в 5,5 млн рублей.

Отмечается, что руководитель совета директоров «Газпрома» не в первый раз обнуляет свою долю в компании. Впервые он приобрел акции «Газпрома» в 2013 г., а  через год продал пакет. Вернувшись в число акционеров спустя какое-то время, весной 2016 г. Зубков снова вышел из числа акционеров компании.

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