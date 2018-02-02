Виктор Зубков продал все акции «Газпрома»

Виктор Зубков продал все принадлежавшие ему последние полгода акции компании «Газпром», пишут «Ведомости».

Сообщается, что инсайдер сократил свой пакет, который был приобретен Зубковым 8-9 июня 2017 года, с 0,0007611037% до 0% 25 января.

Тогда покупка пакета обошлась бывшему премьеру в 21,5 млн руб. От январской продажи Зубков выручил 27 млн рублей, зафиксировав разницу в цене пакета в 5,5 млн рублей.

Отмечается, что руководитель совета директоров «Газпрома» не в первый раз обнуляет свою долю в компании. Впервые он приобрел акции «Газпрома» в 2013 г., а через год продал пакет. Вернувшись в число акционеров спустя какое-то время, весной 2016 г. Зубков снова вышел из числа акционеров компании.