Америка закрывается

США намерены ограничить импорт стали и алюминия из «соображений национальной безопасности». Если соответствующие рекомендации американского министерства торговли будут приняты Дональдом Трампом к руководству, это будет означать по сути закрытие американского рынка для крупнейших поставщиков, включая российские предприятия

Три месяца на размышление

Министерство торговли США опубликовало рекомендации президенту по ограничению импорта стали и алюминия. Оно провело расследование, по итогам которого предложило Дональду Трампу прибегнуть к использованию статьи 232 американского торгового законодательства, дающую президенту США право ограничивать ввоз любых товаров, если того требуют «интересы национальной безопасности».

В частности, предлагаемые ограничения могут коснуться ввоза в Штаты алюминиевой продукции, включая полуфабрикаты, но не готовые изделия из алюминия. Так, возможно введение пошлины в 7,7% на импорт всех видов алюминиевой продукции из всех стран. Во втором тарифы по ставке 23,5% устанавливаются на алюминий только из пяти стран — Венесуэлы, Вьетнама, Гонконга, Китая и России. Третий предлагает ввести квоты для каждого вида алюминиевой продукции из всех стран на уровне 86,7% от объема поставок в 2017 году.

Как пишет «Металлинфо» со ссылкой на заявление министерства торговли США, если в 2012 году 66% потребностей страны в первичном алюминии удовлетворялось за счет импорта, то теперь этот показатель возрос до 90%. За период 2013-2016 годов в США было закрыто шесть алюминиевых заводов, а средний уровень загрузки действующих мощностей составил в прошлом году только 48%. Введение ограничений на импорт алюминия должно поднять этот показатель до 80%. Решение президента США по этому поводу должно быть принято в течение 90 дней

Ситуацию уже прокомментировал российский Минпромторг. Как сообщает ТАСС со ссылкой на полученную в министерстве информацию, оно сначала намерено оценить последствия возможного ограничения США поставок металлургической продукции. Впрочем, уже понятно, что от введения США заградительных мер на импорт стали могут пострадать российские поставщики трубной продукции: НЛМК, ТМК, «Евраз». Также, в случае возникновения необходимости переориентация российских продуктов черной металлургии с США на другие рынки будет затруднительна.

Новые торговые войны

Для понимания вопроса лучше всего окунуться в историю лоббизма в США, говорит аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, а именно — в 90е годы, когда в Конгрессе появились лоббисты, отстаивающие права сталелитейной отрасли страны. Эта лоббистская структура очень сильна и периодически вводит какие-нибудь торговые ограничения, самой последней инициативой до недавнего времени было предложение ограничить импорт катанки, которую в США поставляют не только Россия, но и ОАЭ, Белоруссия.

Нужно также осознавать, говорит эксперт, что сегодняшняя ситуация в США с торговыми пошлинами против России сильно отличается от ситуации 5-летней давности: против России уже действуют санкции и имеется некое моральное позволение на дополнительные недружественные шаги.

Правда, признает Алексей Антонов, что касается импорта стали и алюминия, тут США поддержки от международного сообщества, скорее всего, не получат: Южная Корея уже заявила о готовности подать иск через ВТО, Китай заявил, что готов ввести ответные пошлины, Россия сама наверняка будет подавать иск через ВТО. Вообще, считает аналитик, налицо торговая война в ее острой фазе, и куда только делись все соглашения о свободной торговле, разработкой которых мировые лидеры занимались весь XX век?

В следующие 10 лет, уверен Антонов, нас ждет рост протекционизма в мировой торговле, который будет тормозить экономический рост в мире и в каждой стране в отдельности. Торговые войны ведут не только США, но и Украина, Белоруссия (члены Таможенного союза). Для России ограничение экспорта стали и алюминия в США может быть сильным ударом, доля этого экспорта в объеме производства составляет около 30%.

Скорее всего, металлургам придется изменить не только структуру экспорта, но и попытаться изменить структуру производства, чтобы иметь возможность нарастить экспорт той продукции, которую они все еще смогут поставлять в Латинскую Америку. А у НЛМК есть заводы в США (дивизион NLMK USA), которые от повышения пошлин могут попытаться выиграть, производя продукцию внутри страны. «Северсталь», говорит аналитик, недальновидно продала все свои производства в 2014 году, хотя, видимо, в тот период у нее не было другого выбора.

США могут нажить проблемы

«Мы бы не стали склоняться к самой жесткой версии возможного развития событий, – говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. – Введение заградительных пошлин свыше, чем 50%, для основных поставщиков Китая, Вьетнама, Южной Кореи и России может в первую очередь спровоцировать либо резкий рост цен из-за пошлин, и как следствие, удорожание выпускаемой продукции на промпредприятих США, либо острую нехватку алюминия и труб, что также выльется в коллапс в промышленном секторе».

То есть, объясняет аналитик, по сути, введение таких пошлин в текущей ситуации в какой сейчас находится металлургическая отрасль США будет похоже на абсурд. США уже несколько лет сильно зависимы от импортных поставок алюминия и другой металлургической продукции, в 2016 году импорт алюминия вырос на 18% на фоне падающего внутреннего производства почти на половину — до 47%. При этом потребности в металлургической продукции в штатах только росли. В частности, основной потребитель — оборонно-промышленный комплекс, который на фоне растущей военной экспансии США в других странах, только наращивает свои аппетиты. Так что, получается, что китайские и российские заводы в какой-то степени обеспечивают США необходимым сырьем для поддержания своей обороноспособности.

Между тем в структуре всех импортных поставок металлургической продукции США ключевую роль занимает Канада. Ее доля в поставках составляет 59%, на остальных ключевых поставщиков — Россию, Китай, ОАЭ приходится примерно по 5-6% импорта, еще 24% импорта — это общая совокупность поставок из Индии, Вьетнама, и других стран. Потребность США в алюминии стала резко расти в 2015 году. Если в 2014 году импорт первичного алюминия и полуфабрикатов составлял порядка 4,5 млн т, то по итогам 2016 года потребности в импорте росли до 5-6 млн т.

В целом, соглашается Илья Жарский, для таких компаний, как НМЛК, Евраз и МК поставки в США являются в большей степени приоритетным направлением, рынок перспективный и там есть куда двигаться дальше, но нельзя сказать, что эти компании не смогут найти альтернативных маршрутов. Например, в случае с китайским алюминием есть уже много подтверждающих фактов, которые говорят о том что алюминий из этой страны перепродается в США через других поставщиков из соседних азиатских государств. В случае, если в отношении российских компаний будут применены более высокие заградительные пошлины, они могут пойти по такому же пути.

Важно также добавить, указывает Жарский, что при такой политике закрытости рынка сбыта, США рискуют оказаться в ситуации, когда внутри цены на алюминий для предприятий будут выше, чем они есть на остальных мировых рынках, где буду расти запасы, а цены соответственно падать. Такая ситуация сулит промышленникам из США только проблемы и лишние затраты.

Экономическое обозрение: Нитевидный пульс экономики