Депутаты Германии выступили против «Северного потока 2»

Немецкие депутаты выступили против строительства газопровода «Северный поток-2», опасаясь раскола Евросоюза и потери доверия внутри объединения в ходе реализации проекта, пишет Deutsche Welle. О своем несогласии с планами строительства заявили семь парламентариев Бундестага, представители Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза, партии Зеленых и Свободной демократической партии. Депутаты обнародовали в этой связи совместное заявление. В нем в частности говорится о недопустимости каких-либо договоренностей Германии и России «через головы партнеров Берлина по Европейскому Союзу».

Строительство трубопровода «Северный поток-2» вызывает также неприятие в странах Прибалтики, в Швеции, Дании, Польше, Словакии и, конечно, у Украины. Последняя теряет доходы от транзита газа по своей территории в случае реализации «Северного потока 2». Компания Nord Stream 2, акционером которой является «Газпром», намерена начать строительство газопровода в 2018 году и завершить его до конца 2019 года.