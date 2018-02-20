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Москва, 20.02.2018

Фондовый рынок США замер в ожидании аукционов Казначейства

«Expert Online» 2018

На фоне укрепления доллара против евро на 1,4% до $1,23 за евро за последние две торговые сессии затормозился рост американских фондовых индексов, пишет stock-makets. При этом выросла до  2,90%.доходность американских 10-летних гособлигаций. В этой связи можно предположить, что инвесторы находятся в ожидании публикации протокола январского заседания FOMC . Ожидается, что это произойдет 21 февраля и поможет прояснить ситуацию с темпами увеличения ставки в текущем году.

Сегодня, 20 февраля, Казначейство США проведет очередные аукционы векселей сроком на 1-3 и 6 месяцев, а также 2-летние ноты. Прошлые аукционы по данным инструментам прошли с коэффициентом покрытия в 2-3 раза, составив доходность в 1,36% – 1,57% и 1,78% и 2,06% соответственно. Все эти показатели привели к небольшому ослаблению рубля по отношению к доллару.

Новости фондового рынка США: Надулись на кредитах

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