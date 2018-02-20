Подписка
Москва, 20.02.2018

Сильные морозы в Европе подстегнули цены на газ, возможен дефицит топлива

«Expert Online» 2018

Редкое погодное явление в Арктике, которое, по прогнозам метеорологов, принесет заморозки на территорию Европы, спровоцировало резкое подорожание энергии.

Ожидающееся похолодание в Европе станет испытанием для энергетического рынка в регионе, так как будет причиной роста спроса и повышения цен на энергоносители, пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, в регионе уже наблюдается рост цен на электроэнергию, природный газ и уголь, поскольку похолодание повышает спрос на отопление.

Резервы природного газа по всему Евросоюзу ниже обычных для этого времени года, но 38%-ный уровень на 5% выше объемов, зафиксированных годом ранее. Природный газ с поставкой в марте в Британии подорожал на 5,9% на Лондонской межконтинентальной бирже, достигнув максимального более чем за месяц уровня. В Германии фьючерсы поднялись на 4,9%, продемонстрировав самый масштабный с 3 октября скачок, а французский эквивалент вырос в цене на 8,7%.

«Когда во всей Европе сразу увеличивается спрос, резервы, в частности, газовые, подвергаются испытанию. На предстоящей неделе погода проверит энергетические рынки на прочность и поддержит рост цен на уголь, электроэнергию и газ», - сказал агентству главный аналитик шведской энергокомпании Scandem AB Арне Бергвик.

Бергвик также сообщил, что похожие погодные события происходили в 2009 году, когда запасов газа в Европе оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить возросший спрос как в Восточной, так и в Западной Европе.

Сильные морозы ожидаются на этой неделе и в России - в Москве к пятнице температура может опуститься до минус 25 градусов.

Экономическое обозрение: Спрос на российский газ в Европе бьет рекорды

Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    «20 февраля 2018 года в Москве состоится круглый стол ««ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    Зеркало промышленности

    ​Отраслевые выставки – возможность получить представление о состоянии дел в конкретном секторе экономики

    Почему повышение производительности труда персонала – задача номер один?

    Что надо сделать, чтобы большая часть расходов на оплату труда не превращалась в пустую трату денег

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке
    Реклама

    TOP

    1. Матвиенко объяснила увольнение Клинцевича
      Матвиенко объяснила увольнение Клинцевича
    2. Доллар падает: «все начинают нервничать»
      Доллар падает: «все начинают нервничать»
    3. Курс доллара летит вниз с ускорением
      Курс доллара летит вниз с ускорением