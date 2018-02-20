Сильные морозы в Европе подстегнули цены на газ, возможен дефицит топлива

Редкое погодное явление в Арктике, которое, по прогнозам метеорологов, принесет заморозки на территорию Европы, спровоцировало резкое подорожание энергии.

Ожидающееся похолодание в Европе станет испытанием для энергетического рынка в регионе, так как будет причиной роста спроса и повышения цен на энергоносители, пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, в регионе уже наблюдается рост цен на электроэнергию, природный газ и уголь, поскольку похолодание повышает спрос на отопление.

Резервы природного газа по всему Евросоюзу ниже обычных для этого времени года, но 38%-ный уровень на 5% выше объемов, зафиксированных годом ранее. Природный газ с поставкой в марте в Британии подорожал на 5,9% на Лондонской межконтинентальной бирже, достигнув максимального более чем за месяц уровня. В Германии фьючерсы поднялись на 4,9%, продемонстрировав самый масштабный с 3 октября скачок, а французский эквивалент вырос в цене на 8,7%.

«Когда во всей Европе сразу увеличивается спрос, резервы, в частности, газовые, подвергаются испытанию. На предстоящей неделе погода проверит энергетические рынки на прочность и поддержит рост цен на уголь, электроэнергию и газ», - сказал агентству главный аналитик шведской энергокомпании Scandem AB Арне Бергвик.

Бергвик также сообщил, что похожие погодные события происходили в 2009 году, когда запасов газа в Европе оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить возросший спрос как в Восточной, так и в Западной Европе.

Сильные морозы ожидаются на этой неделе и в России - в Москве к пятнице температура может опуститься до минус 25 градусов.

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