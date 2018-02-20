На базах РФ в Сирии будут подавлять сигналы 2G и 3G

Представитель Генштаба вооруженных сил России Юрий Кузнецов дал поручение обеспечить подавление сигналов связи 2G и 3G на авиабазах Хмеймим и Тартус в Сирии, пишет РБК со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердили в Министерстве обороны.

В документе говорится, что подавление сигналов на территории базы Хмеймим должно быть обеспечено в срок до 30 марта. На всей территории российского военного присутствия в Сирии в том числе на базе Тартус, сигналы должны перестать приниматься до 1 июля. Управление войск радиоэлектронной борьбы назначено ответственным за исполнение распоряжения.

Распоряжение Генштаба связано с участившимися атаками беспилотных летательных аппаратов, которые «могут идти на конкретный сигнал по номеру телефона», сообщает источник РБК в Минобороны, однако, данная информация официально не подтверждена.

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