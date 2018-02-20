Подписка
Москва, 20.02.2018

На базах РФ в Сирии будут подавлять сигналы 2G и 3G

«Expert Online» 2018

Представитель Генштаба вооруженных сил России Юрий Кузнецов дал поручение обеспечить подавление сигналов связи 2G и 3G на авиабазах Хмеймим и Тартус в Сирии, пишет РБК со ссылкой  на документ, подлинность которого подтвердили в Министерстве обороны.

В документе говорится, что подавление сигналов на территории базы Хмеймим должно быть обеспечено в срок до 30 марта. На всей территории российского военного присутствия в Сирии в том числе на базе Тартус, сигналы должны перестать приниматься до 1 июля.  Управление войск радиоэлектронной борьбы назначено ответственным за исполнение распоряжения.

Распоряжение Генштаба связано с участившимися атаками беспилотных летательных аппаратов, которые «могут идти на конкретный сигнал по номеру телефона», сообщает источник  РБК в Минобороны, однако, данная информация официально не подтверждена.

Военное обозрение: Как Пентагон «переписал» на себя победу в Сирии

Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    «20 февраля 2018 года в Москве состоится круглый стол ««ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»
    начало трансляции в 16.00

    Зеркало промышленности

    ​Отраслевые выставки – возможность получить представление о состоянии дел в конкретном секторе экономики

    Почему повышение производительности труда персонала – задача номер один?

    Что надо сделать, чтобы большая часть расходов на оплату труда не превращалась в пустую трату денег

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке
    Реклама

    TOP

    1. Матвиенко объяснила увольнение Клинцевича
      Матвиенко объяснила увольнение Клинцевича
    2. Доллар падает: «все начинают нервничать»
      Доллар падает: «все начинают нервничать»
    3. Курс доллара летит вниз с ускорением
      Курс доллара летит вниз с ускорением