О социальной ответственности бизнеса

В последние десятилетия ведущие компании мира (практически все из списка Fortune 500) сознательно стремятся быть все более социально ответственными, выделяя из собственных бюджетов все больше средств на поддержку социальной инфраструктуры, образовательные и экологические программы, поддержку здравоохранения, спорта, науки и культуры. Хотя, конечно, прежде всего ответственность предприятий перед обществом и государством – своевременная выплата налогов, зарплат и иных выплат сотрудникам, обеспечение техники безопасности труда, но компании хотят выйти за эти рамки. Это не подмена функций государства, а желание внести посильный вклад в рост качества жизни своих сотрудников и общества в целом, и в том числе инвестиции в собственную репутацию.

Понимание лидерами бизнеса своей особой роли в такой деятельности привело к возникновению в конце ХХ века термина «корпоративная социальная ответственность», ставшего важнейшей составляющей понятия об устойчивом развитии не только бизнеса, но и человечества в целом. Цель устойчивого развития — «удовлетворение потребностей нынешнего поколения без ущерба для возможности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности» (World Commission on Environment and Development. Our Common Future. Oxford: Oxford University Press, 1987). Как говорится в презентации Deutsche Bank, корпоративная социальная ответственность – это в меньшей степени «статья расходов», в большей – источник ценности. Это социальные инвестиции, от которой организация ожидает отдачи. Сам Deutsche Bank на пути к этой цели осуществляет работу в пяти сферах деятельности: искусство, образование, социальные инвестиции, обеспечение устойчивого развития, а также корпоративные волонтерские программы, тратя на эти цели десятки миллионов евро ежегодно. Результаты такой работы для компаний – общественная поддержка, рост репутации и силы бренда, поддержка государством.

Реализуются примеры корпоративной социальной ответственности бизнеса и в России. Один пример: в феврале 2018 года компания «Сименс» подписала соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с Ленинградской областью, направленное на обеспечение устойчивого развития высоких стандартов жизни и создания комфортной среды для проживания граждан. Так, партнеры планируют объединить усилия по модернизации экономики и транспортной инфраструктуры Ленинградской области, развитию медицинских технологий и их постепенному внедрению в здравоохранительные организации. Кроме того, в рамках подписанного соглашения «Сименс» берет на себя обязательства по содействию в подготовке профессионалов и специалистов, которые в ближайшем будущем смогут работать с оборудованием и технологиями компании.

Но одним из лидеров в этом направлении уже достаточно давно является компания «Роснефть», ведущая действительно уникальную системную работу в части корпоративной социальной ответственности. Эта деятельность ведется сразу по нескольким ключевым направлениям: развитие социальной инфраструктуры, поддержка здравоохранения и развития медицины, образовательные программы, поддержка профессионального и любительского спорта, экологические программы, спонсорские проекты в области культуры, проекты по возрождению культурного наследия. «Роснефть» играет важнейшую роль в развитии регионов своего присутствия. Дочерние общества компании нередко являются градообразующими предприятиями, которые берут на себя обязательства по благоустройству улиц и дорог, строительству мостов, ремонту инженерной и транспортной систем, объектов электро- и теплоснабжения, замене оборудования. Решаются важные для регионов проблемы. Так, в Ингушетии реализован значимый проект по обеспечению региона качественной питьевой водой, в Башкирии построен комплекс биологических очистных сооружений «Башнефть-Уфанефтехима» производительностью 84 000 кубометров в сутки не имеет аналогов, как в России, так и странах Евразии.

В его строительство «Роснефть» вложила более 11 млрд руб. В перспективе объект обеспечит замкнутый цикл водоснабжения нефтеперерабатывающего комплекса «Башнефти». При этом его мощность рассчитана на прием всех сбросов не только «Башнефти», но и 66 других предприятий Северного промышленного узла Уфы с учетом перспектив их развития.

«Роснефть» на свои средства построила новую взлетно-посадочную полосу – 2500 метров и инвестировала в реконструкцию аэропорта в Игарке в Красноярском крае более 4 млрд рублей. Это лишь некоторые примеры. Из проектов в области поддержки спорта можно отметить открытие спортивного комплекса «Жемчужина Югры» в Нефтеюганске, ледовой арены «Туймазы» в Башкирии, финансирование легендарного хоккейного клуба ЦСКА, чемпионата мира по самбо, организацию регулярных корпоративных соревнований и многие другие. Что касается экологических программ, то Роснефть обязалась в 2022 году войти в первую четверть мировых нефтегазовых компаний по основным показателям в области охраны окружающей среды.

Компания организует изучение видов – индикаторов состояния экологических систем: белых медведей в Арктике и дельфинов в Черном море. С 2014 года финансируются разработки микробных препаратов, разлагающих нефть и нефтепродукты в море даже при низких температурах.

Кроме того, «Роснефть» поддерживает программы по изучению и сохранению популяций амурского тигра, дикого северного оленя на территории Эвенкии, сибирского соболя, а также атлантического подвида моржа. В области культуры Роснефть в частности спонсирует проекты ГМИИ им. Пушкина, сотрудничает с академическим симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича и Санкт-Петербургским государственным театром балета Бориса Эйфмана, хором Сретенского монастыря. В части проектов по возрождению духовного наследия за последние семь лет при активном участии «Роснефти» были восстановлены, реконструированы, отреставрированы или заново построены более чем 170 православных храмов по всей территории России. И это лишь малая толика того, что делает «Роснефть», остается надеяться, что ее опыт станет руководством к действию и для других компаний страны.

Подчеркну, что особенно важным является развитие программ социальной ответственности в тех регионах, где компании ведут свою основную деятельность, повышая, тем самым, качество социальной среды вокруг себя. И не менее важным становится стремление вовлечь собственных сотрудников в различные волонтерские программы на добровольных началах.