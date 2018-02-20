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Москва, 20.02.2018

Одна из прихожанок храма в Кизляре отвлекла убийцу на себя

«Expert Online» 2018

Настоятель храма в Кизляре рассказал о прихожанке, отвлекшей во время стрельбы у храма Георгия Победоносца убийцу на себя, пишет РИА новости.

Как рассказал настоятель храма иерей Павел Каликин, одна из прихожанок кинулась на вооруженного бандита, чем отвлекла внимание нападавшего на себя и спасла других людей. Сама Ирина Мелькомова, так зовут женщину, погибла. Священник рассказал, что ни у кого «рука не поднимается убрать со скамьи пакеты погибшей прихожанки».

«Благодаря ей те, кто был на площадке, успели укрыться в храме. Она кинулась на вооруженного преступника и пакетами пыталась отбить у него ружье. Она отвлекла на себя убийцу, чем спасла жизни многих прихожан», — рассказал настоятель.

В день Прощенного Воскресенья вооруженный бандит напал на прихожан православного храма. В результате бандитского акта погибло пять пожилых женщин, еще четверо получили ранения. Нападавшего ликвидировали.

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