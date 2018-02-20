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Москва, 20.02.2018

Определились соперники хоккеистов России в четвертьфинале Олимпиады

«Expert Online» 2018

В четвертьфинале олимпийская сборная России сыграет с Норвегией.  Российские хоккеисты получили прямую путевку  в матчи за призовые места, заняв первое место в своей группе.

В матче за выход из группы команда Норвегии победила над  сборной Словении со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0), забросив решающую шайбу в овертайме.

Матч Россия–Норвегия пройдет 21 февраля в 10:40 по московскому времени. Ранее стало известно, что  нападающий сборной Словении по хоккею Жига Еглич сдал положительный допинг-тест и отстранен от Олимпиады.

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