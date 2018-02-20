Рыбаки из Поднебесной выловили почти всю рыбу в китайских водах и теперь все чаще отправляются в дальние плавания. Китайские траулеры бороздят мировые океаны и моря в поисках рыбы и всего, что можно есть.

В Пекине заинтересовались рыболовным флотом дальнего плавания. Запасы рыбы и морепродуктов в китайских морях резко уменьшились. Теперь настала очередь дальних морей. Китайские рыбаки сейчас все чаще ловят рыбу не у родных берегов, а отправляются в другие моря и к другим континентам. Если вспомнить, как они ловят рыбу, без особого риска ошибиться можно предсказать, что в ближайшем будущем начнут поступать сообщения о конфликтах, связанных с ними.

Китайский Минсельхоз поставил перед рыболовным флотом дальнего плавания КНР задачу - довести суммарный улов рыбы и морепродуктов с 2 млн тонн (2016) до 2,3 млн тонн. Всего же на планете в 2016 году, по данным ООН, было выловлено почти 90 млн т рыбы. Китайский флот увеличил улов в 2011-16 гг., по данным Минсельхоза КНР, почти на 50%.

Рыбу чаще всего продают китайским перерабатывающим заводам, после чего она экспортируется в Европу и США. Чересчур энергичные китайские рыбаки, не гнушающиеся и незаконной ловлей рыбы, вызывают тревогу у мирового сообщества. Неоднократно происходили столкновения между рыбаками из Поднебесной и береговой охраной и пограничниками разных стран. Причем, не только в Азии и вблизи от Китая, но и у побережий таких стран, как Аргентина, Эквадор, Гвинея. Топливо для траулеров субсидируется государством. Вопрос этих субсидий в декабре 2017 года обсуждался на встрече министров стран, членов ВТО в Буэнос-Айресе. Несмотря на давление Пекин отказался прекращать субсидии.

Перед встречей Китай предупредил, что намерен увеличить свой рыболовный флот примерно на 100 кораблей и довести его численность к 2020 году до 2000. На этом Минсельхоз КНР обещает остановиться, но он не обещает не использовать более крупные суда. В январе, к примеру, в провинции Фуцзянь были спущены на воду два 77-метровых корабля для ловли кальмаров, а в провинции Гуандун в декабре прошлого года отправились к берегам Мавритании два 51-метровых корабля.

У провинциальных властей свои планы относительно рыболовного флота. Так, в Фуцзяне намерены построить к 2020 г. 150 дополнительных кораблей. Кстати, перерабатывающие предприятия китайские компании строят в основном в Африке в рамках проекта «Один пояс, один путь».

«Провинциальные правительства по-прежнему всячески стимулируют развитие рыболовного флота,- объясняет аналитик Greenpeace Болэй Лю.- Отмена субсидий рыбакам пока на повестке дня не стоит. Китайскому рыболовному флоту дальнего плавания необходимо резко сбросить скорость, чтобы не навредить имиджу страны на международной арене».

Рыболовный флот быстро развивается несмотря на то, что рыбные запасы в прибрежных водах сильно истощены. Так, Минсельхоз КНР был вынужден признать еще в 2016 году, что в Восточно-Китайском море практически не осталось рыбы.

Не случайно, Пекин запретил 19 февраля три месяца ловить рыбу в Хуанхэ (Желтой реке), второй по протяженности реке Китая. Это первый сезонный запрет на ловлю рыбы в этой реке. За Хуанхэ такой же запрет будет объявлен для Янцзы и Жемчужной реки. Цель очевидна – попытаться хотя бы частично восстановить поголовье рыбы, очень сильно сократившееся в результате сверхинтенсивной ловли и загрязнения.

В уезде Сяншань, провинция Чжэцзян, количество рыбацких суденышек сократилось с 3100 в 2014 году до 2600.

«Вся гавань была забита рыбацкими лодками и кораблями»,- рассказал Financial Times начальник гавани Линь Гоцин, который раньше сам был рыбаком.

В прошлом году улов рыбы во внутренних водах в Китае уменьшился на 4,7%, потому что летний мораторий на ловлю рыбы в отдельных рйонах был продлен до пяти месяцев. В результате поголовье рыбы в Восточно-Китайском море утроилось. Рыбаки в Сяншане могут зарабатывать до 10 тыс. юаней (1580 долларов) в месяц, но предпочитают отдавать свои лодки в аренду рабочим мигрантам.