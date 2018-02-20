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Москва, 20.02.2018

Пентагон назвал слабые места армии США

«Expert Online» 2018

Пентагон задался вопросом  о способности США вести войну с Китаем и Россией и одновременно бороться с терроризмом по всему миру, пишет National Interest. Представитель ведомства директор Вооруженных сил США по бюджету генерал-майора Пол Чемберлен считает, что у американской армии недостаточно ресурсов, чтобы вести многодоменные боевые действия. Данный факт диктует увеличение расходов на оборону в 2019 году.

«Армия США  должна быть в состоянии вести войну на нескольких фронтах, что требует  одновременных высоких возможностей вести боевые действия в реальном времени и  отражать кибератаки в случае электронной войны», - сказал представитель Пентагона.

Главная задача, которую должна решить американская армия, заключается в сдерживании России и Китая.

«Такие ревизионистские державы, как Россия и Китай, режимы-изгои КНДР и Иран, а также террористические  организации представляют серьезную угрозу американским интересам. Наши региональные конкуренты в АТР и Европе уже более 10 лет  изучают сильные и слабые стороны. Их усилия по модернизации постепенно сводят «на нет» наши конкурентные преимущества, поэтому данный оборонный проект нацелен на обеспечение превосходства американской армии», — цитирует издание Чемберлена.

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