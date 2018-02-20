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Москва, 20.02.2018

Результат краш-теста универсала Lada Vesta SW Cross огорчил специалистов

«Expert Online» 2018

Кроссовая версия универсала Lada Vesta SW Cross серьезно уступила в показателе безопасности седану Vesta по итогам краш-теста, который проводился по методике ARCAP, то есть фронтальным ударом на скорости в 64 километра в час, сообщает Daily-motor. Модель набрала всего 11,7 балла.

Кроссовер Lada Vesta уступил не только своему «собрату», но и корейскому Hyundai Solaris и немецкому Volkswagen Polo Sedan, набравших соответственно 16 баллов и 14,6 балла.

При этом Vesta SW Cross  обогнал такие популярные  версии Lada Kalina и Lada Granta, которые получили в краш-тестах ARCAP всего 10,1 и 10,7 балла соответственно.

Универсал Lada Vesta SW Cross показал столь плохие результаты из-за установленных на него 17-дюймовых колесных дисков, которые увеличили нагрузку на днище и пороги, считают специалисты отрасли. 

Именно эти части автомобиля получили самые серьезные повреждения при фронтальном ударе. Как сообщается, на кузове разбитой машины обнаружились «потеря структурной целостности» (вздутия и заломы на левом пороге), а также «разрушение пространства для ног» (скомканный, рваный металл под ногами водителя).

Автоваз обещает принять результаты теста к сведению, поработав над недостатками, после чего будет проведен повторный тест.

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