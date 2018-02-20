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Москва, 20.02.2018

Слушания в CAS по делу керлингиста Крушельницкого 20 февраля отменены

«Expert Online» 2018

Слушания по делу бронзового призера Олимпиады, керлингиста Александра Крушельницкого в Спортивном арбитражном суде (CAS) перенесены со вторника, 20 февраля на неопределенный срок, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда. Российского спортсмена подозревают в нарушении антидопинговых правил.

«На сегодня слушания не запланированы. В ближайшее время мы сообщим на официальном сайте, когда могут пройти слушания», —  сообщили агентству в CAS.

Напомним, 9 февраля в МОК заявили о положительной допинг-пробе Александра Крушельницкого. Сразу после этого в CAS было открыто дело в отношении спортсмена. При этом, как ранее заявил представитель МОК, в организации допускают возможность провокации в отношении Крушельницкого. 

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