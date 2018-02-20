Слушания в CAS по делу керлингиста Крушельницкого 20 февраля отменены

Слушания по делу бронзового призера Олимпиады, керлингиста Александра Крушельницкого в Спортивном арбитражном суде (CAS) перенесены со вторника, 20 февраля на неопределенный срок, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда. Российского спортсмена подозревают в нарушении антидопинговых правил.

«На сегодня слушания не запланированы. В ближайшее время мы сообщим на официальном сайте, когда могут пройти слушания», — сообщили агентству в CAS.

Напомним, 9 февраля в МОК заявили о положительной допинг-пробе Александра Крушельницкого. Сразу после этого в CAS было открыто дело в отношении спортсмена. При этом, как ранее заявил представитель МОК, в организации допускают возможность провокации в отношении Крушельницкого.

Новости Олимпиады 2018: Гонорары российских спортсменов за медали Олимпиады-2018