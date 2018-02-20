Спор «Нафтогаза» и «Газпрома» обернулся для Киева миллиардными убытками

Решение арбитража Стокгольма по газовому спору «Нафтогаза» и «Газпрома» обернулось для Киева потерей двух миллиардов долларов, не считая пений за просрочку выплаты. По словам эксперта по вопросам энергетики Валентина Землянского, при подобных обстоятельства сложного говорить о «победе» украинских властей, как ранее утверждал Киев.

«Победа по контракту на поставку газа плавно перетекла в ожидание решения по иску на транзит. Потому что победа по контракту на поставку газа обернулась потерей двух миллиардов долларов, с процентами», – цитирует ФАН выступление Землянского на пресс-конференции в Киеве.

Отмечается, что решения арбитража еще никто не видел, включая премьера Украины Гройсмана.

Однако, по словам эксперта, некоторые заявления косвенно указывают на то, что Украине предстоит выплатить два миллиарда долларов, а также штрафные санкции. Ежедневно эта сумма на 600 тысяч долларов, из которых складываются проценты и пеня.

Сейчас Киев надеется, что решение по транзитному контракту будет в пользу Украины.

Однако Украине не стоит на это рассчитывать, поскольку стоимость транзита через Украину выше, чем транзит по трубопроводу «Северный поток», считает эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко. А это значит, что аргументы Киева о «нерыночный цене» не смогут убедить суд.

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