Таинственный мельдоний

В организме бронзового призера Олимпиады в Пхенчхане российского игрока в керлинг Александра Крушельницкого обнаружено запрещенное вещество – печально известный мельдоний. Инцидент всполошил, кажется, даже МОК, рассмотрение все переносится и сейчас назначено на 22 февраля. Что произошло? Ситуация представляется неординарной

Сообщение о положительной допинг-пробе «А» российского спортсмена, прозвучавшее 18 февраля, имело эффект разорвавшейся бомбы. Мастер телекомментария Дмитрий Губерниев не сдержался в своем Instagram-аккаунте, заявив, что теперь спорту в стране может прийти конец (последнее слово по цензурным причинам заменено). Момент, действительно, оказался совсем неподходящим. Огромный допинг-скандал вокруг российских спортсменов только начал затихать, даже появились намеки на то, что команде на церемонии закрытия Игр вернут национальный флаг. Положительный допинг-тест Крушельницкого был не нужен никому: ни российскому спорту, ни корейским организаторам, ни Международному олимпийскому комитету, рассчитывавшему на нормализацию отношений с одной из крупнейших спортивных держав мира.

Взрывоопасная субстанция

Как попал мельдоний в организм спортсмена, отлично осведомленного о сложнейшей ситуации вокруг нашей команды? Существуют несколько версий разразившегося скандала.

Версия 1. Случайность. В Федерации керлинга такой вариант начисто отметают, подчеркивая, что полностью доверяют спортсмену и его врачу. Но потерю самоконтроля никто не отменял. Нервное напряжение во время ответственных соревнований настолько велико, что спортсмен за пределами арены не всегда в состоянии вести себя адекватно, может допускать глупейшие промахи, а потом оправдывать свое поведение всеми возможными способами. К примеру, норвежская лыжница Тереза Йохауг пыталась убедить всех, что занесла в организм анаболический стероид с кремом для губ, который посоветовал ей врач. Результат – полтора года дисквалификации.

Версия 2. Медицинская некомпетентность. Сам Крушельницкий признал, что принимал мельдоний до запрета, наложенного на этот препарат с 1 января 2016 года. Вице-президент Федерации керлинга России Андрей Созин, одновременно заседающий в двух комитетах Российского футбольного союза, подтвердил это, отметив, что с осени 2015 года никто мельдоний в команде не принимал. Но не дал пояснений – зачем его вообще использовали? Большинство врачей хором заявляют, что у игроков в керлинг такой необходимости нет.

Сразу приходит на ум главная беда российского спорта – чрезмерная централизация. Подготовкой элитных спортсменов занят Центр сборных команд России, медицинское обслуживание осуществляет Федеральное медико-биологическое агентство. Предписания этих государственных учреждений – закон. Рекомендован спортсменам сборных команд мельдоний – метаболический препарат, нормализующий обмен веществ в клетках организма, значит, принимать его надо всем. Как в армии. Массовый прием мельдония подтверждается тем, что следы этого препарата после запрета были обнаружены в организме почти 100 российских атлетов, представлявших самые разные виды спорта.

Между тем, процедура и сроки вывода мельдония из организма – вещь довольно мутная. Мало кто серьезно изучал эту проблему. Специалисты утверждают, что в единичных случаях следы препарата могут быть найдены в организме спортсменов через длительное время после окончания его приема. Но в мизерных количествах. В пробе Крушельницкого концентрация мельдония очень высока.

Версия 3. Происки партнеров. Об этом стали говорить с подачи самого Крушельницкого, заявившего о том, что мельдоний ему могли подсыпать в ходе предолимпийских сборов в Японии. Действительно, в последней допинг-пробе спортсмена, взятой 22 января в России, никаких вредных препаратов замечено не было. Если не принимать во внимание коварные привычки мельдония, то он мог попасть в организм атлета только в последние три недели.

Возможно ли такое отношение к товарищу по команде? По правде говоря, в спортивном мире всякое случалось. Вплоть до соучастия в преступлении, когда с ведома американской фигуристки Тони Хардинг один из приятелей ее мужа попытался бейсбольной битой раздробить колено более успешной соотечественнице. Случилось это в 1994 году, накануне Олимпиады в Лиллехаммере. За прошедшее время человеческая природа не улучшилась, зато резко увеличились премиальные.

Версия 4. Вражеская диверсия против российского спорта. О происках западных спецслужб уже упомянули некоторые депутаты Госдумы и представители партии ЛДПР, возглавляющие российский керлинг. Президент Федерации Дмитрий Свищев попросил найти злоумышленников Следственный комитет России.

В МОК не исключают того, что Крушельницкий стал жертвой чьих-то грязных игр, и пытаются максимально затянуть разбирательство. Об этом свидетельствует и длительная задержка с оглашением результата пробы «B», вскрытой еще 19 февраля. Ситуация, действительно, взрывоопасная. Если кто-то подменил пробирки с анализами российского спортсмена, то это наглядно продемонстрирует уязвимость всей антидопинговой системы. Если была допущена ошибка в анализах, то лабораторию в Сеуле придется закрыть, а все сданные тесты, видимо, проверять заново. К тому же в Международном олимпийском комитете ожидают поступления от России штрафа в размере 15 миллионов долларов, назначенного за нарушение антидопинговых правил.

Не понятно, что для МОК в данной ситуации лучше: сохранить строгое лицо или поступиться принципами? Но вопрос о положительной допинг-пробе Крушельницкого все равно требует ответа. Новая дата рассмотрения этого вопроса, после его переноса со вторника — 22 февраля, за три дня до церемонии закрытия Игр.

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