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Москва, 20.02.2018

Россия стала крупнейшим торговым партнером Украины в 2017 году

«Expert Online» 2018

Россия стала крупнейшим торговым партнером Украины в минувшем году: объем экспорта российских товаров в эту страну вырос почти на 140% по сравнению с показателями предыдущего года. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные украинской Государственной службы статистики.

В 2017 году произошло значительное увеличение торгового оборота двух государств. Объем экспорта российских товаров на Украину составил 7,2 миллиарда долларов (+140%). Объем импорта украинских товаров в Россию, в свою очередь, достиг 3,9 миллиарда долларов (+110%). Отрицательное сальдо в торговле Украины с Россией — почти 3,3 миллиарда долларов. 

В целом общий объем экспорта украинских товаров в прошлом году составил 43,3 миллиарда долларов, что на 119% больше по сравнению с 2016-м, импорта — 49,6 миллиарда долларов, по сравнению с предыдущим годом показатели выросли почти на 127%.

Ключевыми торговыми партнерами Украины среди европейских государств в прошлом году стали Польша, Нидерланды, Германия, Венгрия, Испания, Италия и Турция.

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