В добывающем секторе вновь все в порядке. За обвалом цен на сырье несколько лет назад, последовал подъем. Высокие цены на полезные ископаемые позволили гигантам добывающей отрасли заработать за два года 200 миллиардов долларов.

Акционеры крупнейших в ожидании высоких дивидендов. На их улице праздник. Глобальная экономика на подъеме. К ней вернулся аппетит на сырье, а значит в добывающей отрасли опять высокая прибыль.

В первую очередь это относится к гигантам добывающей отрасли, пишет Wall Street Journal (WSJ). Крупнейшие добывающие компании: BHP Billiton Ltd., Rio Tinto, Glencore PLC и Anglo American заработали на четверых за два последних года ок. 200 млрд долларов. Годовая прибыль Rio Tinto почти удвоилась и достигла 8,76 млрд долларов. Британско-австралийская компания увеличивает дивиденды акционерам и объявила о выделении на покупку проданных в тяжелые времена акций 1 млрд долларов.

«Думаю, все должны быть довольны»,- уверен финансовый директор Rio Tinto Крис Линч.

Довольны должны быть и акционеры других гигантов. BHP, к примеру, по данным Macquarie Group Ltd, обещает вернуть им в этом году 4 млрд долларов.

Стремительному росту прибыли способствуют не только высокие цены на полезные ископаемые, но и низкая себестоимость их добычи – в трудные годы компании резко уменьшили расходы. Но конечно, главное – цены на сырье. Цена на медь за последние 12 месяцев выросла на 20%, золото – 8,9%, уголь – 12%.

Сейчас экономический рост у всех крупных экономик. Холодная зима в Китае увеличила закупки угля. На руку всем и слабый доллар, позволяющий покупателям покупать больше. Еще одна «золотая жила» - электромобили, популярность и продажи которых быстро растут. Рост производства ведет к резкому повышению спроса на материалы для батарей. За последний год цена кобальта, одного из главных элементов в литиевых батареях, увеличилась более чем вдвое. Цена еще одного важного ингредиента – никеля выросла на 20%.

Несмотря на рост прибыли крупнейшие добывающие компании пока, по крайней мере, не заявляли о намерениях наращивать производство и начинать новые проекты. Сейчас все предпочитают возвращать деньги акционерам и уменьшать долги на балансе.

«Сейчас все повторяют, как мантру: вознаградить акционеров за терпение, не поддаваться искушению высоких цен и не торопиться наращивать добычу,- объясняет аналитик компании Bernstein Пол Гэйт.- Посмотрим, сколько продлится этот осторожный период».

Для сравнения: два года назад Glencore собирался за счет уменьшения дивидендов сэкономить как минимум 10 млрд долларов для погашения долгов и временно останавливал работы на многих рудниках и шахтах. Кроме этого, компания выпустила новых акций на 2,5 млрд долларов и распродавала активы, чтобы пережить трудные времена. Anglo в 2016 г. тоже объявила о резком сокращении добычи и о планах уволить 85 тыс. рабочих.

О том, что сейчас времена изменились, говорит, например, и намерение Glencore в конце прошлого года купить за 10 млрд долларов производителя и продавца меди Bunge Ltd.

Rio Tinto тоже думает над приобретением активов, хотя в отрасли и бытует мнение, что для приобретений сейчас не самое лучшее время – мало кто согласится продавать бизнес на растущих ценах на сырье.

Цены на полезные ископаемые растут, у компаний увеличивается прибыль, но рынок еще неустойчив и проблем хватает. Лидерам добывающей отрасли сейчас, к примеру, приходится конкурировать с африканскими странами, которые тоже хотят заработать на росте цен на сырье. Достаточно сказать, что Демократическая Республика Конго, крупнейший производитель кобальта в мире и крупнейший производитель меди на Черном континенте, недавно приняла новый закон, который увеличивает долю государства в прибыли добывающих компаний.

«Нам нужен кусок от пирога побольше,- приводит WSJ слова председателя правления конголезской госкомпании Gécamines SA Альберт Юма Мулимби.- Это наша главная цель».

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