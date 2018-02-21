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Москва, 22.02.2018

Армия России получит авиабомбу «Дрель», не имеющую аналогов в мире

«Expert Online» 2018

Новейшая планирующая бомбовая кассета «Дрель» поступит на вооружение армии России уже 2018 году. Об этом заявил в ходе конференции глава концерна «Техмаш» Владимир Лепин. Отмечается, что массовые поступления «Дрели» в российские авиавойска резко повысит их боевые возможности.

«Государственные испытания нового базового образца планирующей бомбовой кассеты калибром 500 кг в снаряжении самоприцеливающимися боевыми элементами начались в 2016 году», - цитирует Лепина Газета.ру.

«Дрель»  способна уничтожить пункты управления, зенитные ракетные комплексы и системы вероятного противника, а также бронетанковую технику, РЛС системы радиолокационной разведки. После отделения от самолета-носителя бомбовая кассета способна пролететь до 30 километров, доставив в район цели 15 боевых самоприцеливающихся элементов. Последние в свою очередь будут наводиться на объекты противника при помощи системы ГЛОНАСС.

Вес «Дрели» 540 килограмм, длинна составляет три метра. Сообщается, что сама бомбовая кассета обладает малой радиолокационной заметностью, что существенно снижает возможности ее поражения.

Единственным возможным конкурентом российской «Дрели»  за границей  называется бомба малого диаметра ВВС США. Однако специалисты сошлись во мнение, что подобные сравнения некорректны, поскольку американский боеприпас является «планирующим», а не «кассетным», что позволяет отнести бомба малого диаметра США к другому, менее совершенному, классу авиабомб.

 

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