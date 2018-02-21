Большинство жителей ЕС не считают Россию частью Европы

Большинство граждан стран западной Европы не относят Россию к европейской семье, сообщает «Sputnik. Мнения» данные своего опроса.

Показатели разнятся от страны к стране, к примеру, большинство граждан придерживаются точки зрения, что Россия - это часть Европы.

Тогда, как во Франции 65% опрошенных заявили, что Россия не является европейской страной. Более половины респондентов в Великобритании, 52%, придерживаются этой же точки зрения. В Германии с этим согласны 46% респондентов. При этом часть немцев, которые считают Россию частью европейской семьи, составляет 49%. Во Франции и Британии их доля, наоборот, ощутимо меньше — 29 и 35 % соответственно.

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