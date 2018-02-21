Бренд Genesis стал официальным автомобильным партнером Российского инвестиционного форума

20 февраля 2018 г. Премиальный бренд Genesis в третий раз выступил официальным автомобильным партнером Российского инвестиционного форума 2018, который прошел в Сочи 15-16 февраля при участии Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева.

На протяжении всех дней работы форума его спикеры и партнеры передвигались на полноприводных седанах Genesis G80.

Незадолго до начала мероприятия компания «Хендэ Мотор СНГ» передала организаторам форума 110 автомобилей Genesis G80 – торжественная церемония передачи состоялась 6 февраля 2018 года в Москве. В мероприятии приняли участие генеральный директор «Хендэ Мотор СНГ» О Иккюн, управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев и директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

Кроме того, управляющий директор ООО «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев принял участие в панельной дискуссии «Качество как основа конкурентоспособности» под председательством министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Алексей Калицев рассказал о том, какое внимание корпорация Hyundai Motor Group, в которую входит бренд Genesis, уделяет вопросам качества и как соблюдение высоких стандартов корпорации помогает в конкурентной борьбе на мировых рынках и российском в частности.

Участники Российского инвестиционного форума по достоинству оценили автомобили Genesis G80. «Автомобиль Hyundai Genesis – супер! Откатавшись в нем на Форуме в прошлом году, купил себе такой. Пользуюсь G80 с наслаждением, присматриваюсь к G90. Нравится сбалансированность. Машина очень комфортна, когда ты едешь в качестве пассажира, и прекрасна, когда сидишь за рулем», – поделился впечатлениями исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер.

«Автомобиль понравился. Точно вписывается в категорию «бизнес-класса» и вносит удачное разнообразие в эту линейку. Салон комфортный, хотя и минималистский с точки зрения возможных запросов клиентуры. Но думаю, что производитель и дилеры предложат большой выбор разных «салонных» опций. По соотношению цена-качество, полагаю, Genesis может стать одним из лидеров в своей категории», – отметил заместитель генерального директора ФГБУ «Редакция «Российской газеты» Евгений Абов.

Сотрудничество в рамках форума в Сочи стало шестым в истории партнерства Hyundai и Фонда «Росконгресс». Так, в числе прошлых успешных проектов - Восточный экономический форум 2017.

Для справки

Genesis

Genesis - премиальный бренд, мировая премьера которого состоялась в 2015 году. Автомобили Genesis отвечают самым высоким стандартам автомобилестроения и отличаются передовыми инженерными решениями, элегантным дизайном и превосходными динамическими характеристиками. Genesis стремится предложить потребителю новое содержание понятия роскоши, лежащее в основе философии бренда.

На российском рынке бренд Genesis представлен с сентября 2016 года. Первая модель бренда — это флагманский премиальный седан G90. Вторая модель бренда – бизнес-седан G80 – появилась в России марте 2017 года. До конца 2021-го года модельный ряд Genesis будет насчитывать 6 моделей, что поможет бренду усилить свое присутствие на мировом рынке.

Официальный сайт бренда Genesis - www.genesis.com/ru.

Российский инвестиционный форум

Российский инвестиционный форум — эффективная площадка для обсуждения инструментов наращивания и реализации экономического потенциала субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, демонстрации инвестиционных возможностей территорий, взаимодействия и укрепления связей между субъектами Российской Федерации и российскими представителями бизнеса, экспертного и медиасообщества.

Официальный сайт Российского инвестиционного форума: rusinvestforum.org