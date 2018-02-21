Доллар дорого заплатит за амбиции Вашингтона

Аналитики все больше опасаются, что амбициозная налоговая реформа Трампа приведет к дальнейшему ослаблению курса доллара, пишет Financial Times в среду.

Индекс доллара в этом году упал уже на 2,8%, а за последние 12 месяцев сократился на 11,3 %. Несмотря на эпизодические отскоки, один из которых наблюдался во вторник, снижение курса доллара может ускориться на фоне реализации фискальной политики Вашингтона и увеличения дефицита бюджета США.

«Фискальная политика (США) выходит на неизведанную территорию, - отмечает аналитик Goldman Sachs Ян Хациус.

«Конгресс уже дважды голосовал за последние два месяца, чтобы существенно увеличить дефицит бюджета, несмотря на и без того высокий уровень задолженности и рост экономики, которая не нуждается в дополнительных финансовых стимулах», - подчеркивает Хациус.

Goldman считает, что фискальная экспансия приведет к росту валового внутреннего продукта США на 0,7 процентных пункта в этом году и 0,6 процентного пункта в 2019 году.

Глава валютной стратегии UniCredit Василеос Гинакис, говорит, что реализация такой стимулирующей фискальной политики в то время, когда экономика и так растет, вызывает опасения за доллар США.

Стратег Morgan Stanley Ханс Редекер ранее понизил свой прогноз по курсу доллара на конец года. Он также указывает, что "фискальный фактор" будет давить на доллар и напоминает, что фискальная экспансия США в 1980-х годах совпала с периодом более сильного доллара, однако на этот раз наблюдается другая картина. Согласно обновленному прогнозу Morgan, евро подорожает до 1,30 доллара к концу года. Предыдущий прогноз был на уровне 1,17 доллара за евро.

Как отмечает Редекер, «бурный рост глобальной экономики и увеличение спроса на капитал» означают, что США столкнутся с более жесткой международной конкуренцией за инвестиции для финансирования дефицита. В этих условиях Вашингтону придется предлагать более высокие доходности (казначейских облигаций) или более низкий курс доллара. В этом году эти тенденции наблюдаются одновременно, резюмирует стратег Morgan Stanley.

Курс доллара на 10.00 мск среды рос на 8 копеек - до 56,64 рубля, курс евро - на 3 копейки - до 69,81 рубля.

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