Две российские лыжницы вышли в финал ОИ в командном спринте

Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Белорукова вышли в финал в командном спринте свободным стилем на Олимпийских играх в Южной Корее.

Россиянки отобрались в финал с показателями 16 минут 24,63 секунды соответственно. Представительницы США Киккан Рэндалл и Джессика Диггинс вышли в финал с лучшим результатом. Их время 16 минут 22,56 секунд соответственно. Всего в финал вышли десять команд по итогам двух полуфиналов.

Финал начнется в 13 00 по московскому времени.

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