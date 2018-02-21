Фондовые индексы США показывают разноплановые результаты

Американские фондовые индексы показывают 21 февраля разнонаправленную динамику, пишет Газета.ру. Данные подкрепляют сведения с торговых площадок.

Так, Индекс Dow Jones потерял 0,39% и составил 25 120,64 пункта. Снижение индекса S&P 500 составило 0,30%, до 2 723,93 пункта.

А вот индекс электронной биржи NASDAQ наоборот показал положительную динамику и вырос на 0,09%, составив 7 245,91 пункта.

Напомним, что торги на Американской фондовой бирже 20 февраля закончились снижением основных индексов. Индекс Dow Jones потерял 1,01%, упав до отметки 24964,75 пункта. Индекс S&P 500 снизился на 0,58% и составил 2716,26 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ уменьшился на 0,07% – до 7234,31 пункта.

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