Генпрокурор РФ считает, что «российские следователи деградируют»

Юрий Чайка – генеральный прокурор РФ – подверг резкой критике работу следственных органов, отметив снижение их профессионального уровня.

По его мнению, для многих наших следователей уголовно-процессуальное законодательство, нормы материального права - это космос.

При этом он подчеркнул, что если ещё лет 20 назад следователь и преступник – это была борьба интеллектов и кто кого переиграет, то сейчас всё очень просто - СИЗО и особый порядок рассмотрения, передаёт «Интерфакс».

Чайка также напомнил, что в настоящее время до 70% дел рассматривается в особом порядке, что приводит к деградации следователей.

Он также считает, что может таким же образом реагировать на законные требования прокуроров.

Глава надзорного ведомства также заявил, что 15 февраля на коллегии Генпрокуратуры президент РФ Владимир Путин также дал очень жесткую оценку следственным органам.

«Поэтому я думаю, что этот процесс пойдет теперь в нужном направлении», - резюмировал Чайка.