Бундесвер посылает Кремлю «четкий сигнал»

Бундесвер направит 12 тысяч солдат на военные учения НАТО под названием «Удар сабли» (Saber Strike), «Огненный гром» (Flaming Thunder) и «Железный волк» (Iron Wolf ), пишет газета Focus. Учения пройдут в 2018 году на восточных и северных территориях НАТО. Соответствующее заявление уже сделало Министерство обороны Германии

Из бюджета на учения выделено 90 миллионов евро. Как сообщает издание, основной причиной участия Германии в учениях НАТО стала «агрессивная политика России». В частности, Литва, Латвия, Эстония и Польша чувствуют угрозу, после воссоединения России с полуостровом Крым в 2014 году.

«Учения должны послать четкий сигнал Кремлю о том, что вмешательство во внутренние дела стран - участниц НАТО будет иметь серьезные последствия», сообщает издание.

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