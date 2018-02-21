Иностранные инвесторы обеспокоены укреплением рубля

Денис Мантуров – глава Минпромторга РФ – считает, что укрепление национальной валюты, курс которой к доллару находится вблизи рекордных с 2015 года отметок, вызывает серьёзную озабоченность инвесторов, причём как российских, так и иностранных.

Об этом чиновник заявил в интервью газете «Ведомости». По словам Мантурова, слишком крепкий рубль затрудняет импортозамещение, для полноценного развития которого национальную валюту необходимо девальвировать ещё примерно на 10%, опустив рубль на уровень 60-62 за доллар.

При этом министр пояснил, что необходимо в первую очередь учитывать, как влияет курс рубля на различные промышленные предприятия. В частности, переоцененный рубль выгоден предприятиям с низким уровнем локализации, приоритеты же российской промышленной политики заключаются в её углублении.

Кроме того, Мантуров добавил, что из-за крепкого рубля страдает операционная прибыль экспортеров, которые продают свою продукцию за валюту.

Несмотря на это, как заверил глава Минпромторга, наша промышленность продолжит рост в 2018 году в большинстве обрабатывающих отраслей. Так, по его мнению, ожидается рост в производстве лекарственных и автотранспортных средств, мебели, а также кожи и изделий из кожи.

«Мы понимаем, что такие показатели обусловлены во многом эффектом низкой базы в конце 2017 года, и на них не ориентируемся, прогнозируя итоги уже этого года, но, повторюсь, рассчитываем, что результат по году будет положительным», - резюмировал чиновник.

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