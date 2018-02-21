Коммерция толкает коммерческие авто

Продажи коммерческих автомобилей и техники в России продолжают стремительный рост. Этому способствует развитие ряда секторов экономики, связанные, в частности, с логистикой и электронной коммерцией.

Продажи коммерческих автомобилей в России продолжают своё ускорение. В январе текущего года, например, рынок грузовых авто увеличился на 36% (по сообщению аналитического агентства «Автостат», он составил 4,8 тыс. единиц). А по итогам ушедшего года продажи грузовых машин, напомним, увеличились на более, чем 50%, превысив отметку в 80 тыс. шт.

По данным «Автостата», лидером рынка грузовиков по-прежнему остается российский производитель КАМАЗ, на долю которого в 2017 году пришлось 33% от общего объема. В количественном выражении это соответствует 26,4 тыс. штук – на 30,6% больше, чем в 2016 году. На втором месте располагается другой отечественный бренд – ГАЗ, показатель которого составил 7,8 тыс. машин (+6,9%). Замыкает первую тройку шведский Volvo (6 тыс. шт., +246,6%). В пятерку лидеров также попали шведская Scania (5,7 тыс. шт., +126,2%) и немецкий Mercedes-Benz (5,6 тыс. шт., +173,1%).

Торговля едет в интернет

На рост продаж коммерческих автомобилей влияет ряд ключевых факторов. Прежде всего это устаревший автомобильный парк, который пользователям нужно менять. Одновременно наблюдается активизация ряда секторов экономики, где востребованы автомобильные перевозки. В первую очередь речь идет о логистике. «Логистический рынок в России продолжает развиваться несмотря на стагнацию экономики, -- говорит Владимир Серебряков, директор по развитию бизнеса компании FM Logistic. -- Однако, если три-четыре года назад рост традиционной логистики был преимущественно количественным, то сейчас на первый план вышли качественные показатели: расширение спектра предлагаемых услуг, повышение качества сервиса».

Особенно перспективным участники логистического рынка называют такое направление, как электронная коммерция. «На текущий момент рынок электронной коммерции в России очень динамично развивается. Это один из немногих крупных рынков, сохранивший значительные темпы роста даже в кризис. По данным аналитического агентства Data Insight, за период с 2014 по 2017 год рынок онлайн-торговли вырос в два раза, -- указывает Михаил Конев, директор службы доставки Boxberry. -- Такое развитие обусловлено громадным потенциалом данного сегмента и заметной переориентацией покупателей из традиционной розницы в онлайн, в котором их привлекает широта ассортимента, возможность существенно сэкономить и удобство получения заказанных товаров. Существенный прирост обеспечивают и новые сегменты, которые вообще не были представлены в электронной коммерции ранее либо были представлены слабо. Например, доставка продуктов питания».

В связи с ростом популярности услуг e-commerce некоторые логистические компании создают специальные подразделения для развития этого направления. «Наша компания для предоставления услуг доставки в сфере e-commerce создала отдельное направление – логистический сервис для интернет-магазинов «ПЭК: Easy Way», -- говорит Андрей Ефремов, коммерческий директор транспортной компании «ПЭК». -- На сегодняшний день компания активно развивает этот сервис, успешно адаптировав все логистические процессы и ценовую политику под требования клиентов».

Развивающиеся предприятия онлайн-торговли повышают спрос в том числе на коммерческие автомобильные перевозки. «Розничные продажи всё активнее переходят в онлайн. Доля онлайн-покупок в обороте крупных компаний в среднем составляет 3-5%, -- указывает Дмитрий Лобанов, руководитель отдела по развитию новых продуктов Itella в России. Одним из важных факторов развития рынка услуг для электронной коммерции становится конкуренция. Появляются некие стандарты этого рынка, операторы активно улучшают свои сервисы, создают дополнительные услуги для клиентов. Нет сомнений, что этот рынок продолжит расти и в ближайшие несколько лет, поэтому, безусловно, объем продаж коммерческих автомобилей, которые компании приобретают для доставки заказов, увеличивается».

Спецтехника едет вверх

Наряду с продажами коммерческих автомобилей продолжается заметный рост рынка коммерческой спецтехники. Как недавно сообщили представители Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи дорожно-строительной и специальной техники в России в 2017 году выросли на 50% по сравнению с 2016 годом до свыше 9 тыс. единиц). В частности, особенно динамично (на 70% до 2 тыс. шт.) выросли продажи экскаваторов-погрузчиков, гусеничных экскаваторов (на 50% до 2,9 тыс. шт.), гусеничных тракторов (на 60% до 770 шт.), колесных экскаваторов (на 70% до 400 шт.).

«Укрепление рубля, растущие цены на нефть, стабилизация общеэкономической ситуации и реализация «отложенного» спроса повлияли на оживление рынка спецтехники, -- объясняет Сэндзаки Масафуми, генеральный директор Hitachi Construction Machinery Eurasia. -- Сейчас государство запускает новые строительные проекты, горнодобывающие предприятия демонстрируют стабильность в своей работе. Все это привело к тому, что спрос на рынке спецтехники вырос примерно на 60%. Это отразилось как на росте производства внутри страны, так и на увеличении импорта спецтехники в Россию».

«В 2017 году произошло ощутимое восстановление рынка, -- соглашается Сергей Харитонов, директор по развитию JCB в России. -- На рынок спецтехники существенно повлияли государственные инвестиции в крупные строительные проекты. Так, стремительный рост обеспечило строительство нефте- и газопроводов, инфраструктурных объектов в ЮФО, а также для Чемпионата мира по футболу-2018. При этом активная фаза закупки техники для многих из них почти завершена, поэтому такие проекты уже не будут оказывать существенного влияния на формирование рынка строительной техники в 2018 году».

Что касается ближайших прогнозов, то, по мнению наблюдателей, продажи коммерческих автомобилей и техники будет продолжать расти как минимум в текущем году. Этому в том числе будет способствовать развитие в этой области стартапов, а также новых видов цифровых услуг. «Есть фундаментальный транспортный рынок - такси, троллейбусы, автобусы. Каждый бизнес должен оцифровываться и становиться удобным, -- говорит Сергей Алумов, генеральный директор и сооснователь CallToVisit – сервиса бесплатного такси для привлечения клиентов в конечные точки продаж. – Например, на рынке такси существует конкуренция, которая побуждает оптимизировать процессы. Оцифровка бизнеса стимулирует активное развитие рынка, и в этой сфере появляется довольно много стартапов, которые предлагают различные возможности снижения конечной стоимости проезда. Например, если человек сам умеет водить машину и хочет заплатить за поездку меньше, он может воспользоваться не такси, а услугой каршеринга. Другим примером является сервис BlaBlaCar».

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