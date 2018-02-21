Подписка
Москва, 21.02.2018

Крушельницкий впервые прокомментировал ситуацию с положительными допинг-пробами

«Expert Online» 2018

Российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова, которые завоевали  бронзовую награду  Олимпийских игр 2018 в Пхенчхане в соревновании смешанных пар, впервые прокомментировали в интервью Первому каналу ситуацию с положительными допинг-пробами. Спортсмены в категорической форме отвергли «возможность намеренного или случайного самостоятельного приема мельдония», передает РИА Новости.

«У нас есть версия. Озвучивать будем ее только в процессе расследования, в рамках расследования. На протяжении всей карьеры я отыграл огромное количество турниров и соревнований, и всегда брали допинг-пробы, всегда они были отрицательные», - сказал Александр Крушельницкий.

Спортсмен добавил, что он уверен в себе и готов бороться, а также заинтересован в расследовании и готов оказать любую помощь, чтобы «найти виновных в этом нелегком деле».

«Не передать словами то, что происходит внутри. Ты два с половиной года старался добыть эту медаль, тут происходит то, что от тебя никак не зависит, и то, что ты даже не можешь объяснить», - рассказала Анастасия Брызгалова.

Напомним, 20 февраля стало известно, что  вторая допинг-проба Александара Крушельницкого также дала положительный результат. В ней обнаружен мельдоний. Россиянин отметил, что только «лишенный здравого смысла человек мог бы использовать запрещенные препараты перед Олимпиадой».

Новости Олимпиады 2018: Гонорары российских спортсменов за медали Олимпиады-2018

Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    «20 февраля 2018 года в Москве состоится круглый стол ««ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    Зеркало промышленности

    ​Отраслевые выставки – возможность получить представление о состоянии дел в конкретном секторе экономики

    Почему повышение производительности труда персонала – задача номер один?

    Что надо сделать, чтобы большая часть расходов на оплату труда не превращалась в пустую трату денег

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке
    Реклама

    TOP

    1. Матвиенко объяснила увольнение Клинцевича
      Матвиенко объяснила увольнение Клинцевича
    2. Курс доллара летит вниз с ускорением
      Курс доллара летит вниз с ускорением
    3. Morgan Stanley вынес вердикт курсу доллара
      Morgan Stanley вынес вердикт курсу доллара