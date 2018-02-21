Крушельницкий впервые прокомментировал ситуацию с положительными допинг-пробами

Российские керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова, которые завоевали бронзовую награду Олимпийских игр 2018 в Пхенчхане в соревновании смешанных пар, впервые прокомментировали в интервью Первому каналу ситуацию с положительными допинг-пробами. Спортсмены в категорической форме отвергли «возможность намеренного или случайного самостоятельного приема мельдония», передает РИА Новости.

«У нас есть версия. Озвучивать будем ее только в процессе расследования, в рамках расследования. На протяжении всей карьеры я отыграл огромное количество турниров и соревнований, и всегда брали допинг-пробы, всегда они были отрицательные», - сказал Александр Крушельницкий.

Спортсмен добавил, что он уверен в себе и готов бороться, а также заинтересован в расследовании и готов оказать любую помощь, чтобы «найти виновных в этом нелегком деле».

«Не передать словами то, что происходит внутри. Ты два с половиной года старался добыть эту медаль, тут происходит то, что от тебя никак не зависит, и то, что ты даже не можешь объяснить», - рассказала Анастасия Брызгалова.

Напомним, 20 февраля стало известно, что вторая допинг-проба Александара Крушельницкого также дала положительный результат. В ней обнаружен мельдоний. Россиянин отметил, что только «лишенный здравого смысла человек мог бы использовать запрещенные препараты перед Олимпиадой».

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