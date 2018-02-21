Минфин США наконец приступил к обещанному еще полгода назад самому масштабному за последние девять лет наращиванию государственного долга. На аукционах во вторник были проданы облигации на беспрецедентную в истории сумму - 179 млрд долларов, сообщает издание Finanz.ru. Инвесторам были предложены 4-недельные векселя на 55 млрд долларов, 3-месячные векселя на 51 млрд, 6-месячные бумаги на 45 млрд 2-летние ноты на 28 млрд. Суммарный спрос достиг 489,5 млрд долларов.

В среду состоятся еще два размещения - по 5-летним и 7-летним облигациям на 64 млрд долларов. Недельный объем аукционов - 258 млрд долларов - также станет абсолютным рекордом в истории США.

Чистый объем размещения госбумаг (минус погашения) составит 64 млрд долларов за неделю и 154 млрд с начала месяца, что вдвое больше показателя за весь январь.

В первый квартал США намерены занять на рынке 441 млрд долларов - максимальную сумму с кризиса 2008-09 гг, когда американская администрация экстренно собирала деньги на спасение банковской системы.

Политика финансовых властей США направлена на привлечение внушительного объема долларов с рынков для финансирования дефицита бюджета, который будет расти на фоне налоговой реформы Трампа. Аналитики считают, что финансовой системе США придется пройти большое испытание. В последнее время рост доходности облигаций не приводит к росту курса доллара. Такая раскорелляция может привести к тому, что доллар начнет вести себя как валюты развивающихся рынков - волатильно и непредсказуемо. Первый тест курс доллара прошел успешно, отреагировав ростом на итоги аукциона, но ряд аналититиков полагают, что тренд на ослабление доллара останется определяющим в этом году.

Экономическое обозрение: Трамп пытается помешать рекордному росту экономики Евросоюза