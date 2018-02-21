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Москва, 22.02.2018

Курс доллара стало лихорадить на «минутках» ФРС

«Expert Online» 2018
  • Курс доллара стало лихорадить на «минутках» ФРС
AP/TASS

Реакция курса доллара на публикацию протокола последнего заседания ФРС США (так называемых "минуток") оказалась довольно хаотичной. Затем после некоторых раздумий инвесторы посчитали позицию Комитета «голубиной» и американская валюта подешевела: индекс доллара упал на 20 пунктов до 8,60. Однако после кратковременного проседания курс доллара перешел к резкому росту - до 90,03.

При этом рынки так и не получили "ястребиного" сигнала о возможном четырехкратном повышении ставок в текущем году. В документе отмечается лишь, что почти все члены Комитета ожидают достижения цели по инфляции в 2%, но видят риски затягивания этого процесса.

По всей видимости, сообщение ФРС стало нейтральным для рынков и они переключились на факторы, которые работали на укрепление американской валюты на этой неделе. Вероятно, восходящий тренд курса доллара будет продолжен в ближайшие дни. В среду доллар укрепился к евро, иене и британскому фунту примерно на полпроцента.

К рублю доллар сегодня вырос незначительно - на 13 копеек - до 56,70 рубля. Российскую валюту поддерживают ожидания повышения инвестиционных рейтингов западными агентствами.

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