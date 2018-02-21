Курс доллара стало лихорадить на «минутках» ФРС

Реакция курса доллара на публикацию протокола последнего заседания ФРС США (так называемых "минуток") оказалась довольно хаотичной. Затем после некоторых раздумий инвесторы посчитали позицию Комитета «голубиной» и американская валюта подешевела: индекс доллара упал на 20 пунктов до 8,60. Однако после кратковременного проседания курс доллара перешел к резкому росту - до 90,03.

При этом рынки так и не получили "ястребиного" сигнала о возможном четырехкратном повышении ставок в текущем году. В документе отмечается лишь, что почти все члены Комитета ожидают достижения цели по инфляции в 2%, но видят риски затягивания этого процесса.

По всей видимости, сообщение ФРС стало нейтральным для рынков и они переключились на факторы, которые работали на укрепление американской валюты на этой неделе. Вероятно, восходящий тренд курса доллара будет продолжен в ближайшие дни. В среду доллар укрепился к евро, иене и британскому фунту примерно на полпроцента.

К рублю доллар сегодня вырос незначительно - на 13 копеек - до 56,70 рубля. Российскую валюту поддерживают ожидания повышения инвестиционных рейтингов западными агентствами.

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