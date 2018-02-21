О чем «кричит» рейтинг компаний рунета Forbes

Журнал Forbes опубликовал рейтинг 20-ти самых дорогих компаний российского интернета на начало 2018 года. Отмечается, что в него «ворвались» сервис онлайн-бронирования Biletix, интернет-магазин «ОнлайнТрейд.Ру» и образовательная платформа SkyEng. Вместе с тем на фоне корпоративных конфликтов оттуда выбыли онлайн-ритейлеры «Юлмарт» и Exist.

О методике сообщается, что отбирались компании, для которых бизнес в российском сегменте интернета является основной деятельностью. При этом не учитывались «компании из быстрорастущей сферы финтеха и игровой индустрии, бизнес-модель которых сильно отличает их от участников рейтинга». Параметры стоимости брались из различных источников, для публичных компаний основной такой источник — данные о биржевой капитализации.

Первые три места: Yandex, Mail.ru Group и Avito. Затем три компании интернет-торговли: Wildberries, Lamoda и Ozon, упомянутый сервис путешествий, Headhanter, опять торговля — Ситилинк и через место KupiVIP, а между ними сервис геолокации 2ГИС. Путешествия (билеты) — Aviasales, В2В Center (электронные торги). Далее — Ivi.ru. Superjob, Циан Групп (недвижимость), сервис знакомств Mamba, 1С-Битрикс (системы управления сайтами и онлайн-проектами) и замыкает двадцатку сайт об образовании. Согласно рейтингу, стоимость компании на первом месте — 12 с лишним миллиардов долларов, на последнем — 80 млн долларов.

Комментируя для по просьбе «Эксперт Online» данный список, Анна Нестерова, основатель платформы трансграничной электронной коммерции Global Rus Trade, говорит: «Рейтинг российских компаний "прямо кричит", что не хватает креатива. Большинство компаний, представленных в рейтинге являются агрегаторами или B2C платформами по продаже потребительских товаров. При этом только 4 из 20 компаний рейтинга можно отнести к «креативному сектору», который создает инновационные продукты. В целом, рейтинг отображает реальную картину российского рынка, который пока отстаёт от мировых лидеров "креативной революции"».

«Несмотря на нескольких крупных игроков, на российском рынке явно видна недооценка медиа и креативных сервисов, которые во всем мире создают миллиардные доходы, — отметила она. — По данным Всемирного экономического форума, в Азиатско-тихоокеанском регионе креативные индустрии уже создают до 43% рабочих мест на рынке. Вторым регионом можно назвать Европу, где "креативными" считаются 26% компаний, представленных на рынке труда. В России пока тяжело оценить включенность работоспособного населения в креативные индустрии, однако явно видны региональные различия. По городам большие хабы расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске. Большие надежды возлагаются на российские стартапы, которые сейчас активно растут и даже выходят на международный рынок», — заключает Анна Нестерова, которая входит также в Координационный совет «Деловой России»:

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