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Москва, 22.02.2018

Олимпиада-2018: российские лыжники выиграли серебро в командном спринте

«Expert Online» 2018

Российские лыжники Денис Спецов и Александр Большунов выиграли очередную медаль на Игра-2018, которые проходят в южнокорейском Пхёнчхане.

На сей раз наши спортсмены блестяще выступили в командном спринте свободным стилем (с результатом 15.57,97), уступив лишь Норвегии (Мартин Йонсруд Сундбю и Йоханнес Хёсфлот Клебо  - 15.56.26). Бронза у Франции (Морис Манифика и Ришар Жуве – 15.58,28).

А вот нашим лыжницам (Наталья Непряева и Юлия Белорукова) финал не удался. Они финишировали лишь девятыми.

Золото здесь выиграли американки Киккэн Рэндалл и Джессика Диггинс (15.56,47). Серебряными призёрами стали шведки Шарлотт Калла и Стина Нильссон (15.56,66), бронза досталась норвежкам Марит Бьорген и Майкен Касперсен Фалле (15.59,44). 

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