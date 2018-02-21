Олимпиада-2018: российские лыжники выиграли серебро в командном спринте

Российские лыжники Денис Спецов и Александр Большунов выиграли очередную медаль на Игра-2018, которые проходят в южнокорейском Пхёнчхане.

На сей раз наши спортсмены блестяще выступили в командном спринте свободным стилем (с результатом 15.57,97), уступив лишь Норвегии (Мартин Йонсруд Сундбю и Йоханнес Хёсфлот Клебо - 15.56.26). Бронза у Франции (Морис Манифика и Ришар Жуве – 15.58,28).

А вот нашим лыжницам (Наталья Непряева и Юлия Белорукова) финал не удался. Они финишировали лишь девятыми.

Золото здесь выиграли американки Киккэн Рэндалл и Джессика Диггинс (15.56,47). Серебряными призёрами стали шведки Шарлотт Калла и Стина Нильссон (15.56,66), бронза досталась норвежкам Марит Бьорген и Майкен Касперсен Фалле (15.59,44).