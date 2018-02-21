Олимпиада-2018: соперники не верят в «чистоту» российских лыжников

Французский лыжник Морис Манифика, выигравший бронзу командного спринта Олимпиады-2018 в паре с Ричардом Жувом, призвал «подождать четыре года», а потом уже оценить «неожиданно успешное» выступление на этих Играх россиян Дениса Спицова и Александра Большунова.

«Я не удивлен результатами 21-летнего Спицова на Олимпиаде 2018. В последние недели он был очень силён. Посмотрим года через четыре, появятся ли о нём какие-либо истории», — заявил Манифика в интервью Expressen.

Чуть позже Манифика пояснил свои слова, но уже в интервью российскому изданию.

«Я имел в виду прошлое сборной России, – подчеркнул он. – Сейчас они искупают грехи. Здесь в Пхёнчхане россияне показывают замечательные результаты, но нельзя за минуту вернуть то, что было раньше. Нужно доказать, что всё хорошо. Я знаю, что они молодые и сильные, новое поколение. Я никого не обвиняю в допинге, но предполагаю, что нельзя вырасти за одну минуту после стольких ошибок прошлого», — цитирует француза RT.

Между тем, Денис Спицов отказался верить в то, что Манифика действительно мог высказать такие предположения.

«Нам кажется, что это просто провокация, либо ошибка в переводе. Но я не думаю, что Морис мог что-то подобное сказать», — заявил россиянин в беседе с корреспондентом «Газета.Ru».

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